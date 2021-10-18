انیمیشن «۰۱۶» آماده نمایش شد/ روایتی از امید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فائزه دادگرآزاد از پایان ساخت انیمیشن «۰۱۶» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خبر داد و گفت: این انیمیشن روایتی است از نمایش امید و امیددهنده برای انسان‌هایی که محکوم به مرگ هستند.

دادگرآزاد درباره موضوع جدیدترین اثر خود توضیح داد: انسان در روزهای پایانی زندگی درک و معنای متفاوتی از زنده ماندن دارد و امید همچون بذر گیاهی است در دل فردی که محکوم به مرگ است. داستان «۰۱۶»، روایتی است از نمایش امید و امیددهنده برای انسان‌هایی است که محکوم به مرگ هستند. اما امید دهنده و زندگی بخش، گاه می‌تواند مخاطبِ هنر و هنرمند باشد و بس.

وی ادامه داد: مدت زمان کار ۱۲ دقیقه و تکنیک ساخت آن، تلفیقی از ۲ دی و ۳ دی است. کلیت اثر تکنیک ۳ دی بوده و بخش‌هایی هم‌سو با حس صحنه به صورت تکنیک ۲ دیِ سل انیمیت شده است.

این انیماتور درباره پروسه تولید این انیمیشن اظهار کرد: «صفر شونزده» اردیبهشت ماه آماده نمایش شد و اکنون در پروسه ارائه و شرکت در جشنواره‌های مختلف است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «نوشته به همراه بذر گیاهی به دست شاعر زندانیِ محکوم به اعدام (صفر شانزده) می‌رسد و از آن روز زنده ماندن، معنا و شکل دیگری است»

عوامل تولید «۰۱۶» عبارتند از کارگردان: فائزه دادگرآزاد، نویسنده: نسیم دقیقی، کانسپت: بهاره امیری، انیمیت: مهران مهرابی، نورپرداز: سارا حاجی میری، موسیقی: میم رسولی، صداگذاری: محمود خوشبخت، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.