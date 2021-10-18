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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۶

معاون حمایت کمیته امداد مازندران:

۴۷۰ نوعروس مازندرانی در نوبت دریافت جهیزیه هستند

۴۷۰ نوعروس مازندرانی در نوبت دریافت جهیزیه هستند

ساری- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران گفت: ۳۷۰ نوعروس تحت حمایت این نهاد نیمه اول سال جاری روانه خانه بخت شدند و ۴۷۰ نوعروس در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی عمادی ترکامی با بیان اینکه ۳۷۰ نوعروس تحت حمایت طی شش ماهه نخست امسال، روانه خانه بخت شدند، افزود: برای تأمین خدمات ازدواج مددجویان تحت حمایت پنج میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: جهیزیه مددجویان با مشارکت خیرین و کمیته امداد تأمین و به آنان اهدا شد و اقلام جهیزیه شامل یخچال، تلویزیون، لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی بود که با سرانه ۱۵ میلیون تومان به صورت مستقیم از شرکت تولید کننده بدون واسطه دریافت می‌شود که به نسبت قیمت بازار لحاظ شود حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

وی گفت: ۴۷۰ نو عروس تحت حمایت در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند و به یاری خدا با مشارکت خیران به خانه بخت می‌روند.

کد مطلب 5330439

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