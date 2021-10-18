حضور نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس تجربه ارزشمندی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه امروز دوشنبه در دیدار با سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اظهار کرد: ایران شریک نزدیک روسیه است و روابط دو کشور براساس سنت دیرینه در فضای دوستانه توسعه می‌یابد و گفتوگوهای دوجانبه جریان دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دیدار امروز در خصوص طیف وسیعی از موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی گفتوگو می‌کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با ابراز خرسندی از سفر سرلشکر باقری و اعضای هیئت همراه وی به مسکو، گفت: ایران شریک نزدیک روسیه است و روابط دو کشور براساس سنت دیرین، در فضای دوستانه توسعه پیدا می‌کند.

گراسیموف افزود: امروز فرصت مناسبی است تا درباره طیف وسیعی از موضوعات دوجانبه و بین‌المللی گفتوگو کنیم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح روسیه تأکید کرد: با وجود همه‌گیری کرونا تماس‌های مداوم بین دو کشور ادامه دارد و امیدوارم گفتوگوهای امروز مفید و مکمل توسعه روابط دوجانبه باشد.

وی پیشنهاد کرد که موضوع همکاری دو کشور در زمینه تسلیحات نظامی و ظرفیت‌های ایران و روسیه در این زمینه در اولویت نخست گفتوگو قرار گیرد.

سردار سرلشکر محمد باقری هم با تشکر از دعوت وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، گفت: لازم می‌دانم از روسیه و شخص آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور برای حمایت از پیوستن ایران به پیمان شانگهای قدردانی کنم.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های ایران و روسیه در سال‌های اخیر اظهار کرد: روابط نظامی و دفاعی در سال‌های اخیر رشدی قابل توجه داشته و امیدواریم مسیر رو به گسترش همکاری‌ها همچنان تداوم یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، به عزم تهران و مسکو در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره و تأکید کرد: دو کشور در ۱۰ سال گذشته موضوع مبارزه با تروریسم بین‌الملل، بویژه در سوریه و عراق را با جدیت دنبال کرده‌اند.

سرلشکر باقری ضمن اشاره به همکاری دو کشور در سطوح فرماندهی و سیاسی، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با روسیه جایگاه ویژه‌ای قائل هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به حضور ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رژه دریایی سنت‌پترزبورگ روسیه اشاره کرد و افزود: حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج فنلاند و اقیانوس اطلس تجربه ارزشمندی بود که می‌تواند در همکاری‌های مشترک دریایی دو کشور نقش‌آفرین باشد.

سرلشکر باقری گفت: ما دو کمیسیون مشترک نظامی داریم که در همان چارچوب همکاری‌ها ادامه دارد.