وحدت اسلامی یک ضرورت است/ تفرقه عامل شکست خواهد بود

رحیم آخوند صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی قرن اخیر، جهان اسلام شرایط بسیار ویژه‌ای را تجربه کرده است که باید به آن آگاه بود.

امام جمعه اهل سنت شهر یکه سعود راز و جرگلان ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر جهان و دنیای اسلام، وحدت اسلامی در این برهه به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و با سرنوشت مسلمانان در عرصه اجتماعی سیاسی گره خورده است.

وی افزود: لزوم وحدت در میان مسلمانان و نیز اجتناب از اختلاف و تفرقه برای دستیابی به رشد و تعالی امت اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست؛ زیرا سعادت ملت‌های آزاده و مسلمان، در گرو وحدت میان آن‌ها است. همچنین تفرقه و اختلاف منشأ شقاوت ملت‌های اسلامی می‌باشد.

آخوند صمدی تصریح کرد: در قرآن برای اتحاد امت اسلامی، آئین برادری به عنوان گزاره مهم وحدت‌آفرین، مطرح شده و مراد از وحدت و اخوت اسلامی که در منابع و متون دینی بیان شده، آن وحدتی است که بشریت را به سوی خدای واحد و هدف واحد سوق دهد.

امام جمعه اهل سنت شهر یکه سعود راز و جرگلان بیان داشت: مسلمان اعتقادات مشترک فراوانی همچون قرآن و رسول خدا (ص) دارند لذا تکیه بر این نقاط اشتراک عاملی برای حفظ وحدت و برادری امت‌های اسلامی خواهد بود.

وی در انتها گفت: همه‌ی مسلمانان اکنون بر وحدت اتفاق‌نظر دارند زیرا وحدت مایه عزت و عظمت جامعه اسلامی و تفرقه عامل اصلی شکست و عامل شکننده جوامع اسلامی است؛ با این تفاسیر اسلام به شدت مسلمانان را از تفرقه و اختلاف‌افکنی نهی کرده است.