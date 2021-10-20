  1. سیاست
  2. دولت
۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

رئیسی در دیدار اعضای جامعه روحانیت مبارز:

دولت مصمم است از نظرات همه قشرها به‌ویژه روحانیت استفاده کند

دولت مصمم است از نظرات همه قشرها به‌ویژه روحانیت استفاده کند

رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، گفت: دولت مصمم است از نظرات همه قشرها به‌ویژه روحانیت در پیشبرد امور کشور استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس و اعضای جامعه روحانیت مبارز سه‌شنبه شب با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور دیدار و بر همراهی و پشتیبانی خود با دولت سیزدهم تاکید کردند.

رئیس جمهور در این دیدار با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، گفت: دولت مصمم است از دیدگاه‌ها و نظرات دلسوزانه همه قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم استفاده کند.

رئیسی تأکید کرد: دولت در کنار مقابله با کرونا و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم، اعتلای ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی، افزود: روحانیت همواره مورد اعتماد بوده و مردم همچنان برای رفع مشکلات خود به این جریان اعتماد دارند و باید از این اعتماد برای رفع دغدغه‌های مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم.

رئیس جمهور گفت: مصمم هستیم براساس بیانیه گام دوم انقلاب، در مسیر ایجاد تحول و شتاب در روند پیشرفت کشور حرکت کنیم.

رئیسی افزود: به‌رغم همه مشکلات، آینده را بسیار امیدبخش می‌بینم و مصمم هستیم با ایجاد گشایش‌های مختلف، شرایط مناسبی در وضع زندگی مردم ایجاد شود.

در این دیدار آیت‌الله موحدی کرمانی و جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در سخنان جداگانه‌ای با تجلیل از روحیه انقلابی و مردمی حجت‌الاسلام رئیسی در رسیدگی به مشکلات مردم و اداره امور کشور بر همراهی و پشتیبانی خود با دولت تاکید کردند.

کد مطلب 5332108
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه