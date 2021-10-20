به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس و اعضای جامعه روحانیت مبارز سهشنبه شب با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور دیدار و بر همراهی و پشتیبانی خود با دولت سیزدهم تاکید کردند.
رئیس جمهور در این دیدار با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، گفت: دولت مصمم است از دیدگاهها و نظرات دلسوزانه همه قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور و رفع مشکلات و دغدغههای مردم استفاده کند.
رئیسی تأکید کرد: دولت در کنار مقابله با کرونا و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم، اعتلای ارزشهای فرهنگی و دینی جامعه را با جدیت پیگیری میکند.
وی، افزود: روحانیت همواره مورد اعتماد بوده و مردم همچنان برای رفع مشکلات خود به این جریان اعتماد دارند و باید از این اعتماد برای رفع دغدغههای مردم در بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم.
رئیس جمهور گفت: مصمم هستیم براساس بیانیه گام دوم انقلاب، در مسیر ایجاد تحول و شتاب در روند پیشرفت کشور حرکت کنیم.
رئیسی افزود: بهرغم همه مشکلات، آینده را بسیار امیدبخش میبینم و مصمم هستیم با ایجاد گشایشهای مختلف، شرایط مناسبی در وضع زندگی مردم ایجاد شود.
در این دیدار آیتالله موحدی کرمانی و جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در سخنان جداگانهای با تجلیل از روحیه انقلابی و مردمی حجتالاسلام رئیسی در رسیدگی به مشکلات مردم و اداره امور کشور بر همراهی و پشتیبانی خود با دولت تاکید کردند.
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