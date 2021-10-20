مرکز تجاری ایران در ترکیه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در خصوص ایجاد و راه اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه گفت: این مرکز تجاری در راستای افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه و سایر کشورهای اروپایی، جذب سرمایه گذاری خارجی، توانمندسازی شبکههای کسب و کار و حمایت از ظرفیت تولید کنندگان داخلی با استفاده از ظرفیتهای بین المللی تأسیس و راه اندازی شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تأسیس این مرکز تجاری فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی جهت بازاریابی و افزایش سهم ایران در بازار ترکیه فراهم کرده است، گفت: بهره گیری درست از این فرصت در نهایت منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در جهت توسعه صادرات غیر نفتی میشود.
پیمان پاک حمایت از ایجاد و توسعه مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را از اولویتهای سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و افزود: در این مراکز تجاری، ضمن ارائه خدمات مشاورهای به تجار و صادرکنندگان ایرانی، نمایشگاههای دائم محصولات و کالاهای ایرانی با اخذ مجوزهای لازم برگزار شده و سازمان توسعه تجارت ایران از آنها حمایت میکند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه صادرات کشور را نیازمند حمایتهای لجستیکی و خدماتی دانست و ادامه داد: بر اساس، تفاهم نامه منعقده با نظام بانکی، تلاش میشود تا نسبت به برگزاری دورههای اموزشی تخصصی صادرات به ترکیه و همچنین اعزام هیأتهای تجاری، بازاریابی به مرکز تجاری استانبول اقدام شود؛ ضمن آنکه امکانات لازم جهت دپوی کالاهای صادراتی تجار و بازرگانان در محل مرکز تجاری تدارک دیده شده است.
پیمان پاک از دیگر برنامههای مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در استانبول را زمینه سازی حضور بنگاههای تجاری ایرانی در رویدادهای تجاری بین المللی ترکیه و کشورهای اروپایی عنوان و خاطر نشان کرد: نقل و انتقال وجوه صادراتی صادرکنندگان و ارائه مطلوب خدمات بانکی با همکاری بانک شهر و سایر بانکهای ایرانی، امکان پذیر خواهد شد.
وی یادآور شد: سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به وظایف و مسوولیتهای سازمانی خود و در چارچوب مقررات موجود و در صورت ابلاغ و تخصیص بودجه مشوقهای صادراتی، نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی برای تأمین بخشی از هزینههای راه اندازی مراکز تجاری از جمله هزینههای اجاره مرکز، تجهیزات اداری، ارائه خدمات مشاورهای، هزینههای برگزاری کارگاههای آموزشی، برپایی نمایشگاههای دائمی و موقت و دیگر موارد مرتبط اقدام خواهد کرد.
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