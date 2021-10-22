به گزارش خبرنگار مهر، عباس بیدگلی عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران در سمپوزیوم ملی یکصدسال گردشگری که طی دو روز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد گفت: صنعت گردشگری پرنوسان است و فراز و فرودهای زیادی را در قرن ۱۴ تجربه کرده است و کمترین عامل بیرونی، این صنعت را دچار نوسان می‌کند به خصوص حوزه هتلداری و اقامتی. الان هم با شرایط متفاوتی رو به روست. بعد از چند سال که صنعت گردشگری با سختی پشت سر گذاشت؛ در برخی از مواقع می‌بینیم که هنوز اتاق پیدا نمی‌شود ولی در ایام غیر پیک ضریب اشغال پایین می‌آید این اشکالی است که حوزه اقامت با آن رو به روست ممکن است چند روز در سال تعطیل باشد در آن صورت هتل‌های کیش و مشهد و شمال مسافر زیادی دارند اما هتلدار در ۹۵ درصد روزهای دیگر سال باید ضریب اشغال ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کند. در این شرایط هتلدار یا دست اندرکار حوزه اقامت چطور باید نوسان را مدیریت کند و همیشه هم برقرار باشد؟

وی در ادامه گفت: نیروی انسانی در این صنعت مهم و ارزشمند است. در سالهای گذشته آموزش‌هایی داده شده اما در مدت اخیر خیلی از دست اندرکارانی که آموزش دیده بودند از صنعت خارج شدند و امیدواریم در پساکرونا دوباره برگردند و هم سرعت موضوعات آموزش چه اکادمیک و چه تجربی افرایش پیدا کند تا جای خالی را پر کند.

بیدگلی بیان کرد: وقتی قرن ۱۴ بررسی می‌شود می‌بینیم مراکز اقامتی تا قبل از دو دهه پیش در قالب هتل و مهمانپذیر فعالیت می‌کرد اما در این دو دهه انواع دیگر مراکز اقامتی نیز فعالیت می‌کنند و باید در کنار توسعه کمی، توسعه کیفی نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین سرمایه گذاری خارجی در این صنعت تقریباً در چند دهه اخیر انجام نشده و سرمایه گذاری داخلی نیز در مقایسه با صنایع دیگر قابل توجه نیست این نشان می‌دهد که حوزه هتلداری و اقامت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب نیست و این نیازمند اقدامات جدی است.

بیدگلی بیان کرد: اسناد بالادستی و قوانین خوبی برای صنعت هتلداری و اقامت نداریم تنها قانون جدی و متمرکز قانون توسعه جهانگردی مصوب سال ۷۰ است شاید در برخی دیگر از قوانین به آن اشاره‌ای شده باشد اما نیازمند قانون جامعی در این خصوص هستیم که حوزه اقامت در آن دیده شده باشد. بحث تدوین سیاست‌های کلی نظام را چندین بار از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کردیم و در دستور کار نیز بود ولی به سرانجام نرسید تا تکلیف نظام را با صنعت گردشگری مشخص کند. هنوز جای آن خالی است و امیدواریم که در برنامه هفتم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گیرد و در قانون شرح وظایف و اهداف وزارتخانه نیز امیدواریم این موضوع مد نظر باشد.

وی افزود: زنجیره‌های هتلداری زیادی در ایران فعال نیست. اگر هم باشد هست مربوط به گذشته است همچنین صنوف اقامتی ما قدیمی هستند و الان در تمام استان‌ها تشکل‌های هتلداری استانی را داریم اما در گذشته صنوف فعال تفویض اختیار بیشتری داشتند ولی الان این طور نیست.