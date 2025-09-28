اعطای «نشان هتل سبز ایران» به عنوان الگویی برای هتلداری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اولین دوره اعطای «نشان هتل سبز ایران» آمده است: در دنیای امروز با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است. تغییرات اقلیمی، کاهش منابع حیاتی و فشارهای زیست‌محیطی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشر بدل شده و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگین مادی و معنوی در پی خواهد داشت.

صنعت گردشگری ایران نیز با درک این شرایط، گام در مسیر نسل چهارم دانش مدیریت و مهندسی سبز (هوش سبز) نهاده است؛ نسلی که بر تعادل میان اقتصاد، کیفیت و محیط‌زیست تأکید دارد و انسان را عامل اصلی تغییر می‌داند.

«نشان هتل سبز ایران» به عنوان حرکتی خلاقانه و پیشرو، با هدف قدردانی از تلاش هتل‌ها در کاهش مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای تعامل اجتماعی بنیان نهاده شد، تا هم الگویی برای آینده هتلداری کشور باشد و هم ابزاری برای حضور مؤثر در عرصه جهانی گردشگری پایدار.

هیات داوران، متشکل از مدیران، اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت هتلداری و مدیریت سبز و با حضور آرمین حدیقی رییس اداره نظارت بر تاسیسات گردشگری کشور، سید مهدی حسینی نماینده جامعه هتلداران ایران، محمد حسن امامی رییس انجمن مدیریت سبز ایران، امیر عباس نجفی، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس ارزیاب تاسیسات، علی واشقانی فراهانی مدرس هتلداری و ارزیابی و محمد جهانشاهی دبیر کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز، پس از بررسی مستندات و گزارش‌های خوداظهاری ۵۵ هتل، برگزیدگان این دوره را انتخاب و معرفی کرد.

نکته مهم اینکه، در این مسیر، علاوه بر کمیت اقدامات، کیفیت گزارش‌دهی و شفافیت عملکرد، نقشی کلیدی در فرآیند ارزیابی ایفا کرده است.

این رویداد نقطه آغازی است برای حرکتی مداوم. لذا پیشنهاد می شود با تشکیل دبیرخانه دائمی نشان سبز و حمایت های مادی و معنوی دولت از گسترش زنجیره سبز گردشگری، تداوم این رویکرد و ارتقاء فرهنگ گردشگری پایدار را در سراسر کشور شاهد باشیم.

هیات داوران، بر این باور است که با تعهد جمعی، می‌توان هتل‌های ایران را به الگوهایی نوآور، تاب‌آور و آینده‌نگر بدل ساخت و این شروعی است برای توسعه پایداری در گردشگری کشور.

در پایان، هتل های برگزیده اولین دوره نشان هتل سبز معرفی شدند و در مراسم روز جهانی گردشگری نیز از آنها تقدیر شد.