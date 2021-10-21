بهزاد داداش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برای پرسپولیس با بازی مقابل فولاد در اهواز گفت: تیمی که پنج سال متوالی قهرمان شده و دوبار به فینال آسیا رسیده، قطعاً انگیزه همه رقیبانش را چند برابر می‌کند تا بتواند از پرسپولیس امتیاز بگیرد. شکست مقابل الهلال قطعاً روی بازیکنان و کادر فنی این تیم تأثیرات منفی گذاشت اما استخوان‌بندی پرسپولیس نشان از تجربه بالای آنها برای بازگشت به روزهای خوب دارد.

کارشناس فوتبال ایران درباره اهمیت بازی با فولاد خوزستان ادامه داد: پرسپولیس باید هر چه زودتر بردن را آغاز کند تا علاوه بر فراموشی شکست مقابل الهلال نشان دهد که قدرت همیشگی را برای موفقیت در لیگ برتر ایران دارد.

وی در رابطه با تأثیر بردهای استقلال، سپاهان و گل‌گهر سیرجان در هفته اول روی عملکرد فنی پرسپولیس تأکید کرد: قطعاً این تیم‌ها برای قهرمانی بسته شده‌اند و خرج‌های سرسام‌آور کرده‌اند تا جام را از پرسپولیس بگیرند اما به نظر می‌رسد تیمی که برنده شدن را آموخته، نگاهی به نتایج دیگر ندارد.

داداش‌زاده درباره تفاوت فصل بیست و یکم لیگ برتر با سال‌های قبل گفت: قطعاً کار برای پرسپولیس دشوارتر از گذشته است. اگر تمرکز بازیکنان روی تاکتیک‌های کادر فنی باشد، عدد ۶ که به نوعی برای پرسپولیس است، در تعداد قهرمانی‌های متوالی‌اش تحقق پیدا می‌کند. نیمکت پرسپولیس کاملاً قوی است و اگر این تیم کمی در بحث بازی‌سازی قدرتمند شود، مشکلی نخواهد داشت.

کارشناس فوتبال ایران با بیان اینکه پرسپولیس معمولاً در اهواز به سختی توانسته فولاد را شکست دهد، یادآور شد: فولاد در سال‌های گذشته ثبات خوبی داشت و توانسته قهرمان جام‌حذفی شود، آنها برای سال جاری تغییراتی در کادر فنی و بازیکنان خود داشته‌اند؛ با این حال انگیزه‌شان برای بردن قهرمان چند سال اخیر فوتبال ایران پابرجاست. پرسپولیس اگر هوشیارانه بازی کند، بدون در نظر گرفتن میزبان یا میهمان بودن، توان بردن فولاد را دارد.