آمریکا جنگ نیابتی تدارک دیده است/ طالبان واقعیت افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: این انتصاب بیانگر اهمیت جایگاه و موقعیت افغانستان در سیاست خارجی و امنیت ملی ماست؛ دوم، افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و ۲۰ سال اشغالگری امریکایی‌ها بجز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلوم این کشور در پی نداشته است.

وی افزود: در چنین شرایطی شاهد ازسرگیری بعد دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد امریکایی‌ها در منطقه، قابل تفسیر است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: فرار نظامیان امریکا از افغانستان با ورود داعش به پهنه امنیتی این کشور مصادف شد و اینکه می‌بینیم دوباره بعد جدیدی از اقدامات تروریستی رخ داد به مفهوم این است که پس از شکست اشغالگری، امریکایی‌ها جنگ نیابتی را علیه مردم مظلوم این کشور تدارک دیدند.

کاظمی قمی افزود: افغانستان برای امریکایی‌ها همچنان اهمیت دارد، زیرا تصورشان این است که بتوانند برای کشورهایی مانند چین، روسیه و کشورمان از جانب گروه‌های تروریستی مزاحمت‌های امنیتی ایجاد و مشکل آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: از این منظر برای کشورمان مهم است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود و امریکایی‌ها می‌خواهند بی ثباتی و آنارشیسم امنیتی را به همسایگان این کشور تسری دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان؛ ثبات و امنیت منطقه را در گرو ثبات افغانستان و دیگر کشورهای در اشغال امریکا مانند عراق دانست.

کاظمی قمی گفت: از طرف دیگر افغانستان در حوزه تمدنی کشورمان قابل تعریف است و پاسداری از این حوزه تمدنی برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد.

وی درباره اینکه در چنین فضای ملتهبی چه اقداماتی را باید در افغانستان انجام دهد؟ تاکید کرد: فارغ از اینکه اکنون در چه فضای سیاسی امنیتی در افغانستان هستیم باید برای گسترش همکاری‌های همه جانبه در این کشور تلاش کنیم.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان افزود: مردم افغانستان از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند و ما باید تجارت مان را با این کشور فعال کنیم ضمن اینکه گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با کابل می‌تواند بر ثبات این کشور موثر باشد و از مهاجرت این ملت به سمت مرزهای ما جلوگیری کند.

کاظمی قمی گفت: از این منظر، تقویت مناسبات همه جانبه با افغانستان اعم از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای به ثبات و امنیت و کمک به ملت این کشور منجر می‌شود.

وی تاکید کرد: در این چارچوب همه کشورهای منطقه باید به سازندگی افغانستان و جلوگیری از تروریسم به عنوان میراث شوم اشغالگران، کمک کنند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان افزود: اکنون محدوده و جغرافیای تاثیرات مسائل افغانستان فقط به داخل این کشور منحصر نمی‌شود بلکه تهدیدهای امنیتی این کشور به کشورهای منطقه گسیل خواهد شد که از این منظر باید برای مهار این تهدیدها تلاش بسیار کنیم.

کاظمی قمی، تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان را با هدف هماهنگی و هم افزایی برای به کار گیری همه ظرفیت‌های ملی، دولتی و بخش خصوصی به ویژه در عرصه اقتصادی دانست و گفت: بخش خصوصی باید کمک کند تا ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشورمان در افغانستان در چارچوب نقشه راهی که تدوین شده است، فعال شود.

کاظمی قمی با اشاره به انفجارهای اخیر در مساجد شیعیان در افغانستان افزود: این اقدامات تروریستی فقط به قصد ایجاد هرج و مرج در این کشور نیست بلکه در پی ایجاد جنگ میان شیعیان و اهل تسنن، دو قطبی سازی در این کشور و درگیر کردن کشورهای منطقه به ویژه ایران در صحنه افغانستان تحت عنوان درگیری‌های قومی و مذهبی است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: از این منظر ما با هوشیاری تحولات این کشور را رصد و قدرتمندانه در مسیر همکاری با مردم این کشور تلاش می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سابقه گروه طالبان با چه هدفی با این گروه وارد مذاکره شدیم؟ گفت: با توجه به شرایط افغانستان، طالبان، واقعیتی در این کشور محسوب می‌شود واقعیتی که پایتخت را در اختیار دارد و مسئول تامین امنیت این کشور است.

کاظمی قمی افزود: با توجه به حجم مشکلات ایجاد شده از جانب بیگانگان در افغانستان و توطئه آنان برای درگیر کردن کشورهای منطقه، ایران باید برای برون رفت از این شرایط تلاش کند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با اشاره به برگزاری اجلاس کمک به افغانستان در مسکو گفت: این اجلاس به منظور برون رفت از بحران افغانستان برگزار شد و ما نیز در آن، دیپلماسی فعالی داشتیم.

کاظمی قمی درباره سیاست کشورمان در قبال رویدادهای افغانستان اظهار داشت: ایران به عنوان بازیگری فعال به مردم افغانستان برای ایجاد ثبات و امنیت کمک می‌کند و در عین حال برای گسترش همکاری‌ها، امن سازی منطقه، رفع مداخلات اشغالگران و مقابله با تروریسم در تلاش است.

وی تامین منافع کشورهای غرب آسیا و مهندسی امنیتی این منطقه را در گرو همکاری‌های جمعی دانست و افزود: تروریسم حالتی سیال دارد و نمی‌شود گفت که اگر کشوری با تروریسم مواجه شد تاثیری بر منطقه نخواهد داشت؛ پس ما به عنوان بازیگری فعال به مردم افغانستان برای برقراری امنیت کمک خواهیم کرد.

سفیر سابق کشورمان در عراق همچنین در پاسخ به اینکه نقش کشورمان در جلوگیری از اختلافات در افغانستان چقدر موثر است؟ تاکید کرد: ایران همواره عامل و مشوق وحدت بوده و خوشبختانه در تحرکات دیپلماتیکی که میان ما و مولفه‌های داخلی افغانستان وجود داشته است توفیقات بسیار خوبی کسب کردیم.

کاظمی قمی افزود: ملت افغانستان در ۴۳ سال اشغالگری اردوگاه شرق و ۲۰ سال اشغالگری امریکایی ها؛ با اتحاد علیه بیگانگان جنگیدند و توفیقاتشان در سایه وحدت و مقاومت کسب شد.

وی گفت: ایران همواره از وحدت و مقاومت در افغانستان حمایت کرده و اکنون نیز پاسدار وحدت در این کشور است و این فقط به افغانستان منحصر نیست بلکه در دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه، یمن، لبنان؛ منادی وحدت تلقی می‌شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تصریح کرد: در عین حال امریکایی‌ها برغم آنکه منادی صلح و امنیت، مبارزه با تروریسم و ناجی مردم افغانستان بودند، پول‌های این ملت مظلوم را بلوکه کردند و حاضر نیستند آن را آزاد کنند تا التیام دهنده دردهای این ملت مظلوم باشد.

کاظمی قمی همچنین در خصوص امکان تفاهم با طالبان درباره رفع مشکلات مربوط به حق آبه، مقابله با تروریسم و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورمان گفت: رسیدن به توافق در این زمینه در فضای افغانستان جدید امکان پذیر است.

وی افزود: با این حال بایداولویت‌ها و شرایط را در نظر بگیریم، زیرا در شرایط کنونی افغانستان که با التهابات امنیتی و شرایط دشوار مواجه است، باید بدانیم که چه موضوعی را در چه وقت مناسبی پیگیری کنیم.

کاظمی قمی گفت: همه این موارد جزو توافق‌های مطرح میان دو کشور است که در چارچوب سیاست‌های کشورمان باید پیگیری شود و در نقشه راه نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: امیدواریم با مشارکت ایران و کشورهای همسایه، امنیت و ثبات لازم در افغانستان فراهم شود تا اهداف مدنظر در چارچوب منافع ملی تحقق یابد؛ به این مساله خوشبینم و با آنکه این مسیر پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی دارد، اما قابل تحقق است.

وی افزود: در میدان‌های دیگر با شرایط سخت تری مواجه بودیم و انباشتی از تجارب را در شرایط دشوار کسب کردیم و در این خصوص نیز امیدواریم با مشارکت جمعی کشورهای منطقه و در چارچوب راهبرد مشخص، تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با مدیریت رئیس جمهور، ایفای نقش وزرای ذیربط و مشارکت بخش خصوصی بتوانیم به اهداف مان در افغانستان دست یابیم.