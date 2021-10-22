به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی صبح جمعه در مراسم آغاز عملیات احداث چهار هزار واحد مسکن در استان اردبیل اظهار کرد: ما تجربیات تلخ مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار دادیم تا با اصلاح فرآیندها در این بخش بتوانیم مسکن مناسب، کیفی و به مقدار نیاز احداث و تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم به دنبال برخی حاشیه‌سازی‌ها مسکن مورد غفلت قرار گرفت اما دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد تا طرح مجلس را در قالب جهش تولید مسکن در اولویت هدف‌گذاری قرار داده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن را به سرعت شروع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ مانعی در مسیر اجرایی شدن پروژه جهش تولید مسکن وجود ندارد و سعی بر این خواهد بود تا در همه استان‌ها به تناسب نیاز و ثبت‌نامی که انجام می‌شود، تولید مسکن آغاز شده و به نوعی کارها روال مطلوب‌تری به خود بگیرد.

قاسمی با قدردانی از مدیران و مسئولان استان اردبیل در آغاز عملیات احداث مسکن در قالب این طرح به میزان ۲۰ هزار واحد در گام اول افزود: زمین مورد نیاز از طریق الحاق شهرها و همچنین خرید زمین از بخش‌های مختلف انجام شده و در کنار آن بانک‌های عامل نیز موظف شدند تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی را در مراکز استان‌ها و ۳۵۰ میلیون تومانی را در شهرهای کوچک پرداخت کنند.

وی سهمیه استان اردبیل را ۸۰ هزار واحد تولید مسکن در قالب این طرح اعلام کرد و ادامه داد: اقدامات خوبی در آغاز احداث این مجموعه‌های مسکونی آغاز شده و با احصا دقیق خانوارهای کم درآمد و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد سعی بر این خواهد بود تا با کمک دولت واحدهای مسکونی کیفی ساخت و تحویل این خانوارهای نیازمند شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به هیچ وجه مسکن تولید شده در قالب این طرح وارد بازار دلالی نخواهد شد بلکه افراد واجد شرایط شناسایی و به تناسب موقعیت آنها احداث مسکن به سرانجام خواهد رسید.