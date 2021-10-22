«موتوریار» از توقیف ۱۱۰ هزار موتورسیکلت در پایتخت جلوگیری کرد

سردار محمد حسین حمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اجرای طرح موتوریار برخورد پلیس با موتورسواران متخلف کاهش داشته است یا خیر، اظهار کرد: موتوریار باعث شد برخوردهایی که بین پلیس و موتورسواران متخلف برای توقیف، انتقال به پارکینگ و… بود را دیگر نداشته باشیم و این موضوع غیرقابل انکار است، هم پلیس از طرح موتوریار راضی است و هم مردم.

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات خیلی از مردم از این طرح راضی هستند و از آن تمکین می کنند، اما شاید فردی هیچ ارزشی نه برای این طرح و حتی قانون قابل نباشد و بگوید من تخلف می‌کنم، از خط ویژه می‌روم، از چراغ هم عبور می‌کنم و آقای پلیس تو هم با من کاری نداشته باش! تکلیف پلیس که آخرین خط جامعه برای برخورد با متخلف، است چیست؟

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مردم با این طرح موافق نیستند و می گویند شان افراد رعایت نمی شود؛ آیا شما برنامه‌ای برای تغییر طرح موتوریار دارید یا خیر، گفت: اگر مردم واقعاً این را نمی‌خواهند از طریق رسانه ها به ما اعلام کنند و ما هم این طرح را متوقف می کنیم و مانند قبل موتورسیکلت های متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل می کنیم.

حمیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ابتدای اجرای طرح از پارکینگ رفتن چند موتورسیکلت جلوگیری شده است، گفت: ۱۱۰ هزار موتورسیکلت متخلف از آغاز طرح موتوریار به جای اعمال قانون و توقیف و انتقال به پارکینگ آموزش دیده اند، در واقع ۱۱۰ هزار موتورسیکلت در پایتخت توقیف نشدند.

به گفته وی پلیس در تهران بزرگ روزانه هزار موتورسیکلت متخلف را متوقف می کند و از آنها می خواهد با پوشیدن کاور حدود یک ربع در محل کمک پلیس باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس از اجرای این طرح درآمدی هم دارد گفت: نه، هیچ درآمدی ندارد.

وی در واکنش به صحبت مبنی بر اینکه یعنی از تبلیغاتی که بر روی کاورها هستند پلیس درآمدی ندارد! گفت: مجموعه ها، بانک ها و موسسات فقط کاور می‌دهند و ما هیچ هزینه‌ای به عنوان تبلیغات از آنها دریافت نمی کنیم.