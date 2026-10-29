علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز پنجشنبه، هفتم آبان‌ماه، نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق، بارش‌های پراکنده و رعدوبرق همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز جمعه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود؛ همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: روز شنبه نیز شرایط مشابهی در استان حاکم خواهد بود و در برخی مناطق احتمال بارش‌های پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

کرمی ادامه داد: از روز یکشنبه تا پایان هفته آینده، با عبور امواج ضعیف ناپایدار از جو منطقه، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: روند کلی دما در روزهای آینده با کاهش اندکی همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه لیشتر با ثبت دمای بیشینه ۳۴.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با ثبت دمای کمینه ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.