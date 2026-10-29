به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمدرضا ظفرقندی در نشست با هیئت‌رئیسه این دانشگاه، با اشاره به شاخص‌های مطلوب سلامت در استان، یزد را دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به الگویی کشوری در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معرفی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای پیشگیری از بیماری‌ها، از تدوین ۱۰ سند جامع سلامت با مشارکت استانداری و سایر ذی‌نفعان خبر داد و گفت: این اسناد حوزه‌هایی همچون دیابت و فشار خون، سرطان‌ها، سوانح و حوادث، آلودگی هوا، سلامت روان، ایمنی غذا، دخانیات و تحرک بدنی را پوشش می‌دهند.

تأکید بر تغییر رویکرد نظام سلامت به پیشگیری

وزیر بهداشت با بیان اینکه کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمان نیازمند شناسایی عوامل زمینه‌ای و مداخله به‌موقع است، بر تقویت آموزش سلامت، غربالگری و مراقبت مستمر تأکید کرد.

ظفرقندی با اشاره به عوارض بیماری‌های مزمنی مانند دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی اظهار کرد: جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها و رسیدن آن‌ها به مراحل پیچیده، از جمله نارسایی کلیه و قطع عضو، مستلزم ارتقای سواد سلامت، اجرای راهنماهای بالینی و توسعه برنامه‌های غربالگری است.

وی همچنین استمرار مراقبت پس از ترخیص بیماران را ضروری دانست و اجرای الگوی «پرستار پیگیر» و برقراری تماس تلفنی با بیماران را از راهکارهای مؤثر برای شناسایی زودهنگام مشکلات، کاهش بستری مجدد و بهبود کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد.

لزوم حفظ کیفیت آموزش پزشکی

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و تخصصی، تأمین زیرساخت‌های آموزشی، خوابگاهی و بالینی متناسب با تعداد دانشجویان را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش بدون فراهم‌کردن امکانات لازم و فرصت کافی برای کسب مهارت‌های بالینی، می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو رعایت استانداردهای آموزشی و فراهم‌بودن فرصت کافی برای فراگیری مهارت‌های تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.

ظفرقندی همچنین مشارکت فعال دانشجویان در امور دانشگاه را زمینه‌ساز افزایش احساس مسئولیت، امید و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و بر فراهم‌کردن فضای مناسب برای گفت‌وگو و نقش‌آفرینی آنان تأکید کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت صنایع برای توسعه درمان

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان یزد، استفاده از توان صنایع بزرگ و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی را راهکاری برای تقویت زیرساخت‌های سلامت عنوان کرد.

وزیر بهداشت بر تعامل هدفمند دانشگاه علوم پزشکی با مجموعه‌های صنعتی و معدنی استان برای تأمین تجهیزات سرمایه‌ای و گران‌قیمت پزشکی، توسعه امکانات تشخیصی و درمانی و تقویت زیرساخت‌های بیمارستانی تأکید کرد.

ظفرقندی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک دارویی را از چالش‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کشور تأکید کرد.

پیگیری مطالبات مراکز درمانی

وزیر بهداشت در ادامه، مطالبات معوق مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از بیمه‌ها و مشکلات مالی این مراکز را از موضوعات نیازمند پیگیری دانست و از رایزنی با مسئولان دولت برای تسهیل پرداخت مطالبات و بهبود جریان منابع مالی نظام سلامت خبر داد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را برای کاهش فشارهای مالی بر مراکز درمانی و تداوم ارائه خدمات به مردم ضروری دانست.

توسعه خدمات تخصصی سرطان در یزد

ظفرقندی در بخش پایانی نشست، با اشاره به ظرفیت مشارکت خیرین و بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های درمانی، بر اهمیت توسعه خدمات تخصصی سرطان در استان تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های تیم درمانی پیوند کبد در استان قدردانی کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود برای گسترش خدمات درمانی را مورد تأکید قرار داد.