به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: دنیا تا در دست دنیا پرستان باشد، اصلاح نخواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی و امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در حقیقت همان اروپایی‌هایی هستند که به عنوان مهمان ناخوانده به قاره آمریکا رفته، حدود ۸۰ میلیون از مردم بومی آن را قتل عام کردند و بر روی قبر آنها ایالات متحده آمریکا را ساختند، ادامه‌داد: نقشه آنان تسلط بر کل کره زمین است.

عبادی با بیان اینکه دخالت و اشغال دیگر کشورها توسط مستکبران ادامه دارد، افزود: به عنوان نمونه بیش از ۷۰ سال است که فلسطین مظلوم را اشغال کردند و نمی‌گذارند که در دنیا آرامش بین مردم حاکم باشد.

وی گفت: در ایران اسلامی نیز علی رغم اینکه انقلاب اسلامی معجزه الهی بود اما از نفوذ، تصمیم گیری و تصمیم‌سازی دشمنان در امان نبودیم و برخی از مسئولان هم مشکلاتی ایجاد کردند.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه باید همگی به دولت انقلابی کمک کرده و بی تفاوت نباشیم، گفت: امروز مردم در کشورهای غربی نیز از مستکبران بدشان می‌آید و فریاد عدالت خواهی آنان بلند شده است.

عبادی با اشاره به اینکه دین و دنیا از هم جدا نیستند، اظهارکرد: در واقع امور دنیایی نیز وقتی به عالم ابدی وصل می‌شود هم معنا و مفهوم یافته و هم ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه انسان با شاخصه اراده آزاد و قدرت انتخاب می‌تواند همه موانع را پشت سر بگذارد، بیان‌کرد: بزرگترین سرمایه انسان همین قدرت انتخاب و اراده است و اگر به اهداف خود نرسیدیم به واسطه ضعف اراده است.