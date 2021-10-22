به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه این پروژه را مستحق توجه ویژه دولت دانست و اظهار کرد: راه‌آهن اردبیل میانه یک پروژه حائز اهمیت در اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور بوده اما متأسفانه با برخی مشکلات ریز و کلان تا به امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری آن در استان نبودیم.

وی با تاکید بر رفع موانع این پروژه گفت: مردم استان اردبیل بیش از دو دهه است که منتظر ورود قطار به استان خود هستند و ما با نهایت احترام به این مطالبه مردم تمام سعی خود را با هم‌افزایی با مدیران و مسئولان استانی برای بهره‌برداری سریع این پروژه به کار می‌گیریم.

رئیس جمهوری هدف اصلی اجرای پروژه راه‌آهن اردبیل را اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشوری دانست و افزود: با اتصال این استان به خط ریلی کشور بی‌شک بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برای این استان از میان برداشته خواهد شد که همین مسئله خود تداوم بخش مولد اردبیل را نیز می‌تواند متضمن باشد.

حجت‌الاسلام رئیسی تصریح کرد: برای تسریع در روند بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه باید آنچه که تا امروز در حق این پروژه انجام نشده، به حقیقت بپیوندد و در واقع برای شتاب‌دهی به عملیات اجرایی آن باید یک برنامه‌ریزی متفاوت‌تری در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید کار متفاوتی برای تکمیل این پروژه انجام شود، خاطرنشان کرد: با جدیت در کار و استمرار عملیات اجرایی راه‌آهن اردبیل امید می‌رود ظرف یک تا یک و نیم سال آینده پروژه راه‌آهن اردبیل به صورت صد درصدی به بهره‌برداری برسد.