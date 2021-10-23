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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

جانشین فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

دستگیری عاملان قتل در پارک جنگلی قرق 

دستگیری عاملان قتل در پارک جنگلی قرق 

گرگان- جانشین فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری عاملان قتل شهروند گرگانی در پارک جنگلی قرق خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به دنبال وقوع درگیری و چاقوکشی در پارک جنگلی قرق، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی قرق به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گرگان افزود: با حضور پلیس در محل مشخص شد، چند نفر با یکدیگر درگیر که طی آن یکی از متهمان با چاقو دو نفر دیگر را مجروح و از محل متواری شده که مجروحان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده فوت کرد، گفت: تلاش پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت آغاز که طی بررسی ها مشخص شد ضارب هم در این درگیری مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

تجری گفت: با سرعت عمل ماموران، عامل اصلی جنایت در بیمارستان دستگیر و دو همدست وی هم در عملیاتی دیگر زمین گیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گرگان بیان کرد: متهمان در تحقیقات مقدماتی انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی با مقتول اعلام کردند.

کد مطلب 5334145

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