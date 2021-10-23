دستگیری عاملان قتل در پارک جنگلی قرق 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به دنبال وقوع درگیری و چاقوکشی در پارک جنگلی قرق، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی قرق به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گرگان افزود: با حضور پلیس در محل مشخص شد، چند نفر با یکدیگر درگیر که طی آن یکی از متهمان با چاقو دو نفر دیگر را مجروح و از محل متواری شده که مجروحان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده فوت کرد، گفت: تلاش پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت آغاز که طی بررسی ها مشخص شد ضارب هم در این درگیری مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

تجری گفت: با سرعت عمل ماموران، عامل اصلی جنایت در بیمارستان دستگیر و دو همدست وی هم در عملیاتی دیگر زمین گیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گرگان بیان کرد: متهمان در تحقیقات مقدماتی انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی با مقتول اعلام کردند.