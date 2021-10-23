تزریق دُز سوم واکسن به ۱۹۸۱ نفر از افراد بالای ۶۰ سال در شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت واکسیناسیون در شمیرانات اظهار داشت: از مجموع واکسن‌های تزریق شده ۴۴۶ هزار نفر دوز اول و ۳۱۱ هزار نفر نیز دوم خود را دریافت کرده اند.

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه در شمیرانات روند واکسیناسیون به طور مطلوب در جریان است گفت: میزان ۹۳۴۲ دوز واکسن در ۲۴ ساعت گذشته در ۴۳ پایگاه واکسیناسیون به شهروندان تزریق شده است.

وی در ادامه بیان داشت: روند واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله نیز مطلوب است و تا امروز ۲۰ هزار نفر در مقابل کرونا واکسینه شده اند که با این وضعیت امیدوار هستیم هر چه زودتر مدارس به طور عادی بتوانند پذیرای دانش آموزان باشند.

ساداتی همچنین گفت: تزریق دوز سوم برای گروه‌های سنی حساس و افراد بالای ۶۰ سال آغاز شده و تا امروز ۱۹۸۱ نفر دوز سوم را دریافت کرده اند.