به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان ملاقات خسرو ناظری دبیرکل جدید سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، طرفین در خصوص نقش سازمان اکو در منطقه و تقویت همکاری‌ها مابین کشورهای عضو رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان از اجرای برخی طرح‌های زیربنایی و درازمدت در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت، مالی و بانکی در اکو اظهار رضایت و ابراز امیدواری کرد، طرح‌های ناتمام در دوره دبیرکلی ایشان به اتمام برسد.

وی همچنین از عملیات تروریستی اخیر در افغانستان که از کشورهای مهم عضو اکو می‌باشد اظهار تاسف کرد.

امیرعبدللهیان همچنین به گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپایی در تهران و ادامه آن در بروکسل اشاره و افزود: به‌زودی مذاکرات هسته‌ای با ۱+۴ از سر گرفته خواهد شد.

دبیرکل اکو نیز در این دیدار ضمن اظهار خوشحالی از حضور در ایران، از حمایت موثر جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتخاب خود تشکر و گزارشی از فعالیت‌های سازمان اکو از جمله فرایند آماده سازی نشست سران اکو که قرار است در ۷ آذرماه در عشق آباد با حضور روسای جمهور کشورهای عضو برگزار شود ارائه کرد.

وی همچنین با تاکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در اکو، خواستار تداوم حمایت‌های کشورمان از این سازمان مهم منطقه‌ای شد.

وزیر امور خارجه نیز بر استمرار حمایت قوی جمهوری اسلامی ایران از سازمان اکو و دبیرکل تاکید و اظهار امیدواری کرد در نشست سران اکو که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد تصمیمات مهمی برای شکوفایی بیشتر همکاریهای منطقه‌ای گرفته شود.

شایان ذکر است خسرو ناظری از کشور تاجیکستان اخیراً به عنوان دبیرکل اکو منصوب شده است.