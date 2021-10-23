به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت «سرهنگ سهراب عارفخانی» افسر وظیفه‌شناس پلیس راه خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور ناجا با صدور پیامی شهادت وی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سردار سید کمال هادیان‌فر به این شرح است:

ایثار و جانفشانی در رگ و خون فرزندان این سرزمین ریشه دوانده و هر از گاهی شاهد آنیم که دلاوران نیروی انتظامی همپای سایر نیروها و سربازان خدوم در اقصی نقاط این کشور در قامت سربازانی دلیر و از جان گذشته در حین خدمت به مردم جان به جان آفرین تسلیم و ردای شهادت به تن می‌کنند.

خبر پرکشیدن مظلومانه «سرهنگ سهراب عارفخانی» افسر وظیفه‌شناس پلیس راه خراسان رضوی حین انجام وظیفه و کنترل ترافیک صحنه تصادف، بسیار غم‌بار و موجب تأثر گردید.

اقدام این افسر شجاع و وظیفه‌شناس که با به خطر انداختن جان خود درصدد انجام وظیفه و کنترل فضای بزرگراه و تردد معابر در پاسی از شب در شرایط حادث شده بود، بار دیگر تلاش‌ها، ایثار و خدمات خالصانه سربازان شریف و پاک این سرزمین در هر ساعت از شبانه روز را تداعی نمود؛ خاضعانه قدردان و مدیون خون پاک این عزیزان هستیم.

اینجانب با اغتنام فرصت، ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا بالاخص شهدای والا مقام نیروی انتظامی، شهادت فرزند برومند این ملت سرهنگ سهراب عارفخانی را به ساحت امام عصر، حضرت مهدی (عج)، مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، مردم ولایت‌مدار استان خراسان رضوی و خانواده این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت عرض نموده، از حی سبحان صبر و اجر برای بازماندگان و علو درجات و همنشینی با اولیاءالله و ائمه طاهرین برای مرحوم مسئلت می‌نمایم.

گفتنی است؛ سرهنگ سهراب عارفخانی روز گذشته در حال انجام وظیفه و کنترل ترافیک صحنه تصادف در آزادراه شهید شوشتری دچار حادثه شد و جان باخت.