آلمان باید بداند که استفاده از سلاح‌ اتمی علیه ما چه پیامدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز شنبه به اظهارات آنگرت کرامپ-کارن باوئر وزیر دفاع آلمان در مورد ضرورت مهار روسیه با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای پاسخ داد.

وزیر دفاع روسیه در این خصوص گفت: در ارتباط با درخواست ها برای مهار نظامی روسیه، ناتو دائماً نیروهای خود را به مرزهای ما می کشاند. وزیر دفاع آلمان باید به خوبی بداند که این امر چه سرانجامی برای آلمان و اروپا خواهد داشت.

شویگو تاکید کرد: امنیت در اروپا به صورت عمومی و درصورتی است که منافع روسیه نقض نشود.

وی در ادامه افزود: اما ناتو امروز برای گفتگوی برابر آماده نیست. علاوه بر این، اجرای برنامه مهار توسط ناتو در افغانستان به یک فاجعه ختم شد که در پی آن اکنون تمام جهان درگیر آن است.

این در حالیست که وزیر دفاع روسیه پیشتر نیز در سخنانی اعلام کرد که افزایش بالقوه حضور نظامی ناتو نزدیک مرزهای روسیه و بلاروس باعث نگرانی جدی شده است.

وزیر دفاع روسیه در این باره گفت: روند حضور قدرتمندتر نظامی ناتو در منطقه اروپا باعث نگرانی جدی می‌شود. ناتو در حال افزایش حضور خود نزدیک مرزهای روسیه و بلاروس است. این ائتلاف در حال بهبود زیرساختهای نظامی خود، ایجاد تجهیزات تدارکاتی و ذخایر تسلیحات و تجهیزات سخت افزاری نظامی و اعزام مجدد نیروهاست.

بزرگترین رزمایش مشترک آمریکا و متحدان این کشور تحت عنوان «نسیم دریا» (Sea Breeze) در حالی در ماه های گذشته در دریای سیاه آغاز شد که از ورود غیرقانونی ناوشکن انگلیسی به آب‌های سرزمینی روسیه و شلیک هشدار آمیز این کشور، مدت زیادی نمی گذشت.

در واکنش به اقدامات خصمانه غرب نزدیک مرزهای مسکو، وی در نشستی در «کراسماش» اعلام کرد: حداقل ۴۳ هزار نظامی در آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع شرایط اضطراری هستند. وزارت دفاع روسیه جُدا از مردم و مشکلات آنها نیست. نیروهای مسلح مرتباً به انجام وظایف مربوط به جلوگیری و از بین بردن عواقب حوادث اضطراری مشغول هستند. دست کم ۴۳ هزار نظامی و بیش از ۴ هزار واحد تجهیزات مختلف در آمادگی دائم به سر می برند. تنها در ۵ سال اخیر ۵۶ منطقه روسیه کمک هایی را دریافت کرده اند که نیروهای مذکور ۲۷۱ مرتبه برای کمک دست به کار شده اند.

سرگئی شویگو در موضع گیری آشکاری در قبال اقدامات خصمانه کشورهای غربی تأکید کرد: برخی کشورهای اروپایی علاقمند به افزایش تنش‌ها در روابط خود با مسکو هستند. گرایش اروپا به سمت افزایش تقابل نظامی، تثبیت شده است. پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال افزایش تعداد نیروهایی با آمادگی بالا و بررسی مسیرهای استقرار سریع نیروها در مرزهای مشترک روسیه و بلاروس است.