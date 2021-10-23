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۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۴۰

فرمانده انتظامی استان خوزستان:

محموله بزرگ معیشتی به اندیکا ارسال شد

محموله بزرگ معیشتی به اندیکا ارسال شد

اهواز- فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: محموله بزرگ معیشتی به مناطق آسیب دیده اندیکا ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمحمد صالحی در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: کارکنان فرماندهی انتظامی استان خوزستان بلافاصله بعد از وقوع زلزله در کنار آسیب دیدگان قرار گرفته و تأمین امنیت جان و مال مردم را به صورت کامل بر عهده داشتند.

وی افزود: فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان با مشارکت خیران و جمعیت پیشرفت عدالت استان محموله بزرگ کمک‌های غیر نقدی را به مناطق زلزله زده ارسال کرد.

صالحی گفت: این محموله شامل ۶۰۰ تخته پت و،۴۰۰۰ کنسرو لوبیا و ماهی ،۱۰۰۰ جفت کفش مردانه، ۱۰۰۰ جفت کفش بچه‌گانه، ۱۰۰۰ جفت کفش زنانه، ۳۰۰ تخته زیلو، ۲۰۰۰ عدد روغن مایع، ۲۰۰۰ تاید لباسشویی ،۲۰۰۰ عدد مایع ظرف‌شویی، ۵۰۰ کیلو عدس، لوازم دارویی به مقدار کافی، ۵۰ عدد کیسه برنج محلی و اسباب بازی کودکانه برای ۳۰۰ کودک بوده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ترافیک منتهی به مناطق زلزله زده اندیکا انجام شده است، تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده و حضور پلیس کوچک‌ترین مشکل در راستای تردد و تحویل کمک‌های مردمی به آسیب دیدگان از زلزله صورت نگرفته است.

کد مطلب 5334595

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