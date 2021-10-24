هدفم صعود تیم فوتبال به المپیک است/ بازیکنان خوبی در ایران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در نشست خبری قبل از دیدار تیم فوتبال امید ایران با نپال در مرحله مقدماتی گروهی زیر ۲۳ سال آسیا گفت: خیلی خوشحالم با تیم المپیک ایران در این مسابقات حاضر هستم. با تیمی در این رقابت‌ها حضور داریم که جوان هستند چون هدف اصلی مان حضور در المپیک است.

سرمربی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران ادامه داد: ترکیبی از بازیکنان جوان که در لیگ برتر و لیگ دسته اول ایران بازی می‌کنند را همراه داریم. تیم خیلی خوبی داریم و امیدواریم سه بازی خوب انجام دهیم. هدف اصلی ما المپیک است و این مسابقات، بازی‌های آماده‌سازی و مقدماتی برای هدفمان است.

او در پاسخ به اینکه با توجه به سابقه طولانی مدت حضورتان در اروپا فکر می‌کنید برای ساختن تیمی قدرتمند به چه ابزاری نیاز است، گفت: باید بازیکنان خیلی خوبی در اختیار داشته باشید و مربی هم باید به فوتبال روز دنیا آشنا باشد تا بتواند نکات تاکتیکی را به بازیکنان منتقل کند. خوشبختانه در ایران بازیکنان باکیفیت و مستعدی داریم. نشان دادیم در آسیا جزو بهترین تیم‌ها هستیم. تیم بزرگسالان ایران در حال حاضر بهترین تیم آسیاست. فکر می‌کنم برای موفقیت نیاز به هر دو ابزار باشد.

او درباره شرایط امیدهای فوتبال ایران گفت: مقداری کار را دیر شروع کردیم. با لیگ برتر ایران هم تداخل برنامه داشتیم ولی دو بازی تدارکاتی انجام دادیم که با تیم‌های داخلی بود. همانطور که گفتم ما به این مسابقات به چشم بازی‌های تدارکاتی نگاه می‌کنیم، چون هدف اصلی المپیک است. دوست داریم تیم‌مان را در مسابقات مختلف محک بزنیم. فکر می‌کنم سه مسابقه‌ای که پیش رو داریم به هماهنگی و پیشرفت تیم‌مان کمک کند.

مهدوی‌کیا در مورد پیش‌بینی از مسابقات گروهی که تیم فوتبال امید ایران در آن حضور دارد، توضیح داد: از نپال و لبنان شناختی نداریم، چون با این تیم‌ها بازی نکردیم، ولی تاجیکستان را می‌شناسیم. امیدوارم سه بازی خیلی خوب انجام دهیم. به همین دلیل هم به تاجیکستان آمده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره در پاسخ به اینکه اگر به عنوان تیم اول به مرحله بعد نروند با فاجعه روبرو می‌شوند تصریح کرد: برای صعود به عنوان تیم اول آمده ایم و هدف‌مان این است سال آینده در مسابقات نهایی حاضر باشیم. تیم باکیفیتی داریم ولی در فوتبال هر چیزی امکان دارد اتفاق بیفتد. ما تیم جوانی داریم و هدف‌مان المپیک است. به نظرم اگر این اتفاق هم بیفتد فاجعه نیست و هدف ما بلند مدت است و طی دو الی سه سال باید کارمان را دنبال کنیم. در هر صورت امیدوارم به‌عنوان تیم اول از این گروه صعود کنیم.

مهدوی کیا درباره اصلی ترین حریف امیدهای ایران تاکید کرد: حریف اصلی ما تاجیکستان است. ضمن اینکه به همه تیم‌ها احترام قائلیم و معتقدم در فوتبال حریف آسان وجود ندارد.

مهدوی‌کیا در پایان درباره بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید خاطرنشان کرد: تمام بازیکنان ما در لیگ ایران بازی می‌کنند. چند بازیکن لژیونر هم داریم اما چون در فیفا دی نیستیم نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم. ما یک پیشنهاد دادیم که اگر AFC قبول کند این مسابقات در فیفادی برگزار شود تا دیگر با باشگاه‌ها مشکل نداشته باشیم و تیم‌ها همه بازیکنان خود را در اختیار داشته باشند.