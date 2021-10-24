سقوط پسر نوجوان به داخل انقطاع بین دو ساختمان/ نجات مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به حادثه سقوط فرد به داخل درز انقطاع بین دو ساختمان واقع در محله مشیریه گفت: ساعت ۲۳:۵۸ دقیقه شب گذشته یک مورد حادثه سقوط فرد در خیابان امام خمینی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اعلام می‌شود.

وی افزود: دو ایستگاه به محل اعزام می‌شوند. آن‌ها در مدت سه دقیقه به محل می آیند و مشاهده می‌کنند در درز انقطاع دو ساختمان مسکونی ۵ طبقه و دیگری ۴ طبقه اختلاف سطح دارد.

ملکی تاکید کرد: نوجوان ۱۳ ساله به داخل درز اقطاع بین دو ساختمان که ۴۵ سانت ارتفاع بین دو ساختمان بود سقوط می‌کند و با نشانه‌هایی که داده شد موفق شدند محل قرار گرفتن فرد را مشخص کنند و از طبقه سوم با همکاری مالک بخشی از دیوار را شکافتند و خوشبختانه موفق شدند به نزدیک ترین محل به گونه‌ای که آسیبی وارد نشود به او دسترسی پیدا کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی بیان کرد: با تلاش بسیار زیاد و در یک عملیات حساس این اقدامات انجام شد. با کوچک‌ترین بی احتیاطی می‌توانست آسیب‌های جبران ناپذیری به فرد وارد کند که با تلاش همکاران این فرد با حداقل آسیب دیدگی نجات پیدا کرد.

او اضافه کرد: گذشته هم چند مورد وجود داشت که کودکان به داخل درز انقطاع ساختمان‌ها سقوط می‌کردند به این دلیل بود که برخی ساختمان‌ها به خصوص قدیمی سازها فاصله زیادی بین دو ساختمان داشت. اگر چنین چیزی وجود دارد و نمی‌توان اصلاح کرد با مصالح مناسب پر شود و باید مقاومت وجود داشته باشد تا از افتادن انسان و حیوانات جلوگیری شود.

ملکی در پایان افزود: ساعت ۵۰ دقیقه بامداد این عملیات به پایان رسید و خوشبختانه این کودک با حداقل آسیب دیدگی به آغوش خانواده بازگشت.