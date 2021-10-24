۷۲درصد جامعه هدف لرستان علیه کرونا واکسینه شد/آمار ابتلا بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکبخت در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با آیت الله مبلغی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در لرستان، کمترین مرگ و میر بیماران کرونایی در کشور است.

وی با بیان اینکه در تمامی بیمارستان‌های استان کمبود اکسیژن وجود نداشته و ندارد افزود: طی دو سال گذشته امکانات و تجهیزات متعددی برای استان خریداری شده و در بیمارستان‌های استان مستقر شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: تا کنون تعداد ۵۵۵ هزار و ۹۹۲ مورد نمونه گیری کرونا انجام شده که از این تعداد ۱۸۹ هزار و ۶۵۱ مورد مثبت بوده است.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا کنون ۷۱ هزار و ۵۰۴ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند، افزود: متأسفانه تعداد دو هزار و ۵۶۷ نفر نیز فوت شده‌اند.

وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته تعداد ۱۳ دستگاه اکسیژن ساز، ۵۲۵ تخت دائم و موقت بیمارستانی، ۸۲ تخت ویژه، هفت دستگاه «سی تی اسکن»، پنج دستگاه «ام آر آی»، پنج واحد آزمایشگاه کرونا pcr و یک عدد دستگاه «سی تی آنژیوگرافی» برای دانشگاه علوم پزشکی لرستان خریداری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در زمان همه گیری کرونا تا کنون هر جا وضعیت به سمت حاد شدن رفت نیروی‌های درمانی و مدافعان سلامت را به آنجا گسیل کردیم و اوضاع را تحت کنترل خود در آوردیم افزود: خیلی سریع اکسیژن سازها تجهیزات، اقلام دارویی مختص به کرونا ویروس را در کنار تخت‌های ویژه و دستگاه‌های تشخیصی از قبیل «سی تی اسکن» و «ام آر آی»، «سی تی آنژیو» و «آنژیو گرافی» با تأمین نیروی تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و کادر درمانی به کار گرفتیم و اجازه ندادیم که استان لرستان در عرصه سلامت دچار مشکلی شود.

نیکبخت گفت: در لرستان هرچند آمار ابتلاء بالا بوده است اما با تلاش کادر درمانی و مدافعان سلامت آمار مرگ و میر از میزان کشوری و حتی بین المللی پایین بوده است و این نشانه تلاش و مجاهدت و هماهنگی لازم برای نجات جان بیماران کرونایی بوده است.

وی بیان داشت: واکسیناسیون در لرستان مانند کشور از روند بسیار خوبی برخوردار است و ۷۲ درصد جامعه هدف تا کنون در لرستان واکسیناسیون شده‌اند.