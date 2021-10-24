به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری قبل از دیدار فردا دوشنبه پیکان تهران مقابل هوادار گفت: بعد از بازی هفته اول سعی کردیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و بازی‌های حریف را دیدیم تا آنها را آنالیز کنیم. تمرینات خوبی را برگزار کردیم و امیدواریم بتوانیم بازی وبی هم انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان درباره شرایط این تیم تاکید کرد: بازیکنان ما جوان هستند و مطمئن هستم هر هفته پیشرفت خواهند کرد. امیدوارم بازی خوبی مقابل هوادار داشته باشیم و نتیجه هم به نفع ما شود.

وی تصریح کرد: دغدغه من زمین مسابقه است. به غیر از ورزشگاه آزادی سایر ورزشگاه‌ها زمین خوبی ندارند و این روی کیفیت بازی‌ها تأثیر می‌گذارد.

حسینی درباره حضور دو بازیکن پیکان در تیم امید گفت: ما این دو بازیکن را به تیم امید دادیم اما راضی به این کار نبودیم چون از نفرات اصلی ما هستند. نمی‌خواستیم تیم را دچار تغییر کنیم اما به هر حال با تیم امید تعامل کردیم.

وی درباره وضعیت نادر محمدی بازیکن پیکان برای حضور در دیدار هوادار یادآور شد: تمام بازیکنانی که با آن‌ها قرارداد بستیم را استفاده می‌کنیم. نادر محمدی بازیکن خوبی است و هر زمانی می‌تواند به ما کمک کند.

او در پایان بار دیگر به نبود زمین چمن مناسب اشاره کرد و گفت: در بازی‌های خانگی در ورزشگاهی بازی می‌کنیم که اجاره‌ای است. این هشداری برای فوتبال تهران است که تیم‌ها ورزشگاه اختصاصی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال هوادار و پیکان تهران ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.