سقوط هواپیما در حومه مسکو/ ۲ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه ها از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای سبُک در حومه پایتخت مسکو پایتخت روسیه خبر می دهند.

مرکز فوریت های اضطراری روسیه بدون ارائه هرگونه اطلاعات بیشتری در این خصوص تنها اعلام کرد که جزییات این حادثه متعاقباً رسانه ای خواهد شد.

این در حالیست که چندی پیش وزارت فوریت های اضطراری منطقه‌ای روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک هواپیمای نوع سبک مدل L-۴۱۰ در جمهوری تاتارستان روسیه سقوط کرده است.

وزارتخانه مذکور تأیید کرد که ۲۰ چترباز و دو خدمه در این هواپیما بوده‌اند. منابع دیگر گزارش داده‌اند که ۲۳ نفر سرنشین این هواپیما بوده‌اند. گفته می‌شود ۳ مسافر نجات یافته‌اند.

وزارت اورژانس منطقه ای اعلام کرد که ۱۶ تن از سرنشینان این هواپیما از جمله خلبان، در این سانحه جان خود را از دست داده اند.