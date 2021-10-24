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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۵۰

میخائیل اولیانوف:

خواسته ایرانیان برای دریافت ضمانت برجامی از آمریکا منطقی است

خواسته ایرانیان برای دریافت ضمانت برجامی از آمریکا منطقی است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی امروز تصریح کرد که درخواست ایرانیان از آمریکا برای ضمانت عدم خروج دوباره از برجام منطقی است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که درخواست ایران از آمریکا برای ضمانت عدم خروج دوباره از برجام منطقی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: فکر می‌کنم این مسئله به مذاکرات بستگی دارد. این خواسته ایرانیان منطقی و قابل توجیه به نظر می‌رسد. این خواسته نه‌تنها با عرف دیپلماتیک بلکه با عقل سلیم ابتدایی نیز هم خوانی دارد.

خواسته ایرانیان برای دریافت ضمانت برجامی از آمریکا منطقی است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییت دیگری اضافه کرد: شرکت کنندگان در مذاکرات وین دیدگاه‌ های متفاوتی درباره برخی موضوعات مورد بحث دارند اما همه آن‌ ها از جمله آمریکا، به هدف احیای برجام به شکل اولیه آن، پایبند هستند.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد.

علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.

کد مطلب 5334975

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    نظرات

    • حسین US ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 0
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      به برجام برگشتن تن دادن به پدیده ضحاک صفتی آمریکاست. آمریکا در برجام معامله کرد و بدان امضاع زد. برگشت دوباره به میز مذاکرات بدون برداشتن تمامی تحریمها آبروریزیست و برنده آن ضماک و صحیونیسم بین المللی میباشد. چطور شد که ما هیچوقت برای اصولمان پافشاری نمیکنیم؟
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      0 0
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      با وجود افکار و سیاستهای روسی که علاقگند به تداوم اختلاف ایران با دنیا و کسب منافع از این کار داند برجام به سر انجام نخواهد رسید طرح جدیدی از توافقات بین اللملی بدون نام برمام و دخالت روسیه در قالب مداکرات و هیتهای دوستی و پارلمانی مشکلات را حل خواهد کرد ولی به یک طراح مقتدر و با اختیارات ویژه است

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