خواسته ایرانیان برای دریافت ضمانت برجامی از آمریکا منطقی است

‌به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که درخواست ایران از آمریکا برای ضمانت عدم خروج دوباره از برجام منطقی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص نوشت: فکر می‌کنم این مسئله به مذاکرات بستگی دارد. این خواسته ایرانیان منطقی و قابل توجیه به نظر می‌رسد. این خواسته نه‌تنها با عرف دیپلماتیک بلکه با عقل سلیم ابتدایی نیز هم خوانی دارد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییت دیگری اضافه کرد: شرکت کنندگان در مذاکرات وین دیدگاه‌ های متفاوتی درباره برخی موضوعات مورد بحث دارند اما همه آن‌ ها از جمله آمریکا، به هدف احیای برجام به شکل اولیه آن، پایبند هستند.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاءکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد.

علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

تا کنون ۶ دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.