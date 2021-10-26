به گزارش خبرنگار مهر، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در وبیناری از سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی، با قدردانی از مجمع تقریب و دست اندرکاران برگزاری این کفرانس، گفت: علمای مسلمان، فرهیختگان و صاحب‌نظران همه ساله در ایام هفته وحدت در راستای تأمین منافع و مصالح امت اسلامی چنین نشستهایی را برگزار می‌کنند.

وی تصریح کرد: اعتقاد همه مسلمانان به یک خالق واحد است. این اعتقاد در نزد مسلمانان موجب شکل‌گیری یک خط مشی واحد و یکپارچه می‌شود که همان دین اسلام است؛ دینی که توسط خاتم أنبیاء (ص) حضرت محمد (ص) به ما مسلمانان ابلاغ شد.

وی ادامه داد: اگر ما حقیقتاً به یک خالق واحد، پیامبر واحد، یک رسالت واحد و یک اسلام واحد در سطح جهان هستی اعتقاد داشته باشیم، طبیعی است که در زیر سایه یک رهبر و برخورداری از یک خط‌مشی واحد با یکدیگر متحد باشیم.

شیخ نعیم قاسم با بیان این مطلب گفت: برخی اختلافاتی که ما میان مذاهب اسلامی مختلف مشاهده می‌کنیم، عمدتاً جزئیات مسائل شرعی را شامل می‌شوند و این اختلافات نباید باعث ایجاد تفرقه و جدایی میان مذاهب اسلامی شوند؛ چرا که هدف از آن‌ها بهبود عملکرد امت اسلامی است. این اختلافات هیچگاه به مبنای اعتقادی اصلی در نزد مسلمانان که همان اعتقاد به خداوند واحد، رسالت واحد و پیامبر واحد است، ضربه نمی‌زند.

وی تأکید کرد: اصل آن است که مذاهب مختلف اسلامی با یکدیگر دچار اختلاف نشوند در مواجهه با مسائل و قضایای مختلف جهان اسلام از وحدت کلمه برخوردار باشند. در همین ارتباط، امام خمینی (قدس سره) پرچمدار برپایی اسلام در قرن بیستم و پرچمدار بیداری اسلامی در سطح جهان اسلام می‌فرمایند: «امروز ما در هر لباس و هر شغلی هستیم، مکلفیم از اختلاف کلمه پرهیز و به‏‎ ‎‏وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است، روی آوریم و کلمه حق‏‎ را اعتلا بخشیم».

معاون دبیرکل حزب الله اظهار داشت: امروز همه ما در برابر خداوند متعال در برابر امت اسلامی مکلف به حفظ وحدت برای اعتلای کلمه اسلام هستیم. بدون وحدت و اتفاق نظر هرگز نخواهیم توانست کلمه حق و کلمه اسلام را اعتلا بخشیم.

وی افزود: ما امروز در روزگاری زندگی می‌کنیم که خداوند متعال نعمت بزرگی به نام نعمت ولی فقیه رابه ما ارزانی داشته است. این ولی فقیه است که رهبر میدانی ما محسوب می‌شود. امروز جمهوری اسلامی ایران که تمامی بندهای قانون اساسی آن بر مبنای آموزه‌های اسلامی تنظیم شده است از دین اسلام و از مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان، حمایت و پشتیبانی می‌کند. بنابراین، ما نیز مکلف هستیم تا از ولی فقیه در ایران و نیز از جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش آن‌ها در اعتلای دین اسلام، حمایت به عمل آوریم.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد: باید وحدت اسلامی را در عرصه عمل پیاده‌سازی و اجرا کنیم. امروز افراد و شخصیت‌های بسیاری هستند که مدام از وحدت اسلامی سخن می‌گویند، اما معیار و ملاک سنجش پایبندی و التزام عملی طرف‌های مختلف به وحدت اسلامی چیست؟ چه معیاری مشخص می‌کند که طرف‌های مختلف به وحدت اسلامی اعتقاد دارند یا خیر؟ مقام معظم رهبری فرمودند: «بیایید وحدت اسلامی را عملی کنید و منشوری را که همه علمای اسلام، همه روشنفکران دنیای اسلام، همه برجستگان سیاسیِ با اخلاص دنیای اسلام آن را تأیید و تصدیق کنند و برای عملی کردن آن تلاش کنند، تهیه کنید، تا دیگر مسلمانی جرءت نکند متکلم به کلمه توحید را که در یک مذهب یا در یک جناح دیگر است، تکفیر کند؛ تا برادران با هم باشند».

وی خاطر نشان کرد: سه ویژگی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در خط وحدت قرار داریم. اول آنکه ما در مواجهه با دشمنان امت اسلامی و خطرناک‌ترین این دشمنان یعنی آمریکا به عنوان شیطان بزرگ، در کنار یکدیگر باشیم و در مقابل دست‌پرورده آن یعنی اسرائیل که غده سرطانی است، بایستیم. دوم اینکه ما در کنار مقاومت برای آزادسازی اراضی اشغال‌شده به ویژه اراضی اشغالی فلسطین تلاش کنیم. زیرا فلسطین مسأله اصلی جهان اسلام است. سوم اینکه از قضایا و مسائل به حق امت اسلامی دفاع کنیم. این بدان معناست که ما باید از ایران در برابر تحریم‌های اعمالی علیه آن دفاع کنیم. باید از یمن برای تحقق استقلال آن و توقف تجاوز علیه آن دفاع کنیم.

شیخ نعیم قائم ادامه داد: همچنین باید از عراق برای خروج آمریکایی‌ها از این کشور، از سوریه به منظور حفظ وحدت آن و نیز از لبنان برای تحقق استقلالش دفاع کنیم. از بحرین برای بازپس‌گیری آزادیش حمایت کنیم. افزون بر این، باید از افغانستان به منظور دور ماندن آن از فتنه‌ها و مداخلات خارجی حمایت به عمل آوریم. به عبارت دیگر باید از هرکشوری در جهان که به نوعی با اسلام ارتباط داریم، حمایت کنیم.

وی با طرح سؤالاتی افزود: کسانی که به عادی‌سازی روابط با اسرائیل روی آورده‌اند و سیاست‌های آمریکا را اجرا می‌کنند، چگونه می‌توانند وحدت اسلامی را محقق سازند؟ کسانی که از حقوق کشورهای جهان عرب و جهان اسلام در دست‌یابی به استقلال و آزادی حمایت نمی‌کنند، چگونه می‌توانند در تحقق وحدت اسلامی پیشگام باشند؟ کسانی که مسلمانان و غیرمسلمانان را به قتل می‌رسانند، چگونه می‌توانند ارمغان‌آور وحدت باشند؟

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد: ما برای دفاع از حق و دفاع از وحدت امت اسلامی، باید قوی باشیم. خداوند می‌فرماید: «هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با دشمنان آماده سازید؛ و همچنین اسب‌های ورزیده را برای میدان نبرد آماده کنید تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید». اینگونه ما در مسیر وحدت، ثابت قدم و استوار خواهیم بود.

وی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: مقاومت اسلامی تاکنون گام‌های بلندی را به منظور تثبیت گزینه‌های خود و تحقق پیروزی‌های مختلف در برابر دشمنان، برداشته است و در حال حاضر، پیروزی‌های زیادی در لبنان، فلسطین، یمن، عراق، سوریه و ایران محقق شده است.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: آینده از آن امت یکپارچه ماست. ما امروز در مرحله تحقق پیروزی‌ها به سر می‌بریم. آمریکایی‌ها در عرصه‌های مختلف با شکست مواجه شده‌اند. هرآنکس که تحولات منطقه را دنبال کند، به خوبی می‌بیند که محور مقاومت با اتکاء به اسلام و پیروی از خداوند پیروز شده و آمریکا شکست خورده است.

وی افزود: ما در لبنان یک قدرت بازدارندگی در برابر اسرائیل ایجاد کردیم. قدرت مقاومت را مدیون جانفشانی‌های مجاهدان مقاومت هستیم. محور مقاومت در منطقه مدیون مردان بزرگی نظیر «حاج قاسم سلیمانی»، «حاج ابو مهدی المهندس»، «حاج عماد مغنیه»، «سید عباس موسوی»، «شیخ یاسین»، «حاج الشقاقی» و «شیخ راغب حرب» است؛ مردانی که در مسیر مقاومت، فداکاری و جانفشانی کردند.