نمی شود وحدت داشته باشیم ولی کنار مقاومت نباشیم

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی، شیخ نعیم قاسم؛ جانشین دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی کرد و گفت: مسئله فلسطین بالاتر از اشغال قدس، اشغال افکار و ارزش‌های معنوی است.

وی با اشاره به اینکه اشغالگران قدس به دنبال از بین بردن توان مردم منطقه با هدف تسلیم شدن امت اسلام هستند، افزود: بعضی حکام دنیای اسلام به دنبال عادی‌سازی روابط با اسراییل هستند و هرسه جناح سازش و اسراییل و آمریکا دست به دست هم داده اند تا فلسطین را در اشغال نگه دارند.

جانشین دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر این که فلسطین مسئله محوری جهان اسلام و قدس هم مسئله محوری فلسطین است، گفت: قدس قابل تقسیم به قدس شرقی و غربی نیست؛ فلسطین مثل برگ زیتونی است که قابل تقسیم نیست و قدس سرزمین مقدسی است که قابل جدا شدن نیست. وحدت یعنی کنار هم باشیم و برای آزادی سرزمین فلسطین و نیز برای مقابله با دسیسه های بین المللی و منطقه ای کنار هم بایستیم و از دیگران تبعیت نکنیم.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نماد و پیشتاز تحول اسلامی است و این تحول در مسئله قدس و فلسطین همه معادلات را تغییر داد و امروز دیگر فلسطین یک مسئله شخصی نیست. کشورهای منطقه به دنبال این هستند که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود، اما مقاومت احیا شده و با پایگاههای اسراییلی و آمریکایی و تکفیری مقابله کرد.

جانشین دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: باید در میدان بمانیم هرچند مشکلات زیاد باشد، همانند راهپیمایی‌های بازگشت که ابتکاری در مسیر بوده است. آمریکا نمی تواند هضم کند که مقاومت چهل سال است که سختی ها را تحمل می کند و در برابر اشغالگری می ایستد.

شیخ نعیم قاسم گفت: نمی شود وحدت داشته باشیم ولی کنار مقاومت نایستیم؛ وحدت امروز به برکت رهبری آیت الله خامنه‌ای قوی است و ایشان است که راه درست را به ما نشان می دهد؛ ایشان محکم ایستاده و در برابر طوفان‌ها مقاوم است. وحدت راه حل همه مشکلات جهان اسلام است. ما باید از مقاومت و وحدت دفاع کنیم و موضع مقاومت حزب الله موضع همه طوایف لبنان است. ما پیروزی های زیادی به دست خواهیم آورد و خون مجاهدانمان را به ثمر می رسانیم.