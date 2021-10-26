برخی فرزندان در آداب اسلامی و ایرانی دچار چالش شده اند

زهرا شایسته فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی مراسمی ویژه والدین نوجوان در مورد آگاهی دوره بلوغ برگزار شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه در جهت زمینه سازی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و کمک به خانواده‌ها است، ادامه داد: امروزه دوره‌ای است که برخی فرزندان بعضاً در آداب اسلامی و ایرانی دچار چالش شده اند و خانواده‌ها دوره سردرگمی را طی می‌کنند.

شایسته فرد بیان کرد: وقتی فرزندان به سن بلوغ می رسند نیاز است خانواده‌ها آداب جدید را از لحاظ روانشناسی یاد بگیرند تا بتوانند با فرزندانشان تعامل کنند تا این اصالت ایرانی و اسلامی بودن و آداب فرهنگی خودمان را بتوانیم به نسل بعدی به خوبی منتقل کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه از سخنرانان برجسته روانشناسی برای آگاهی سازی استفاده کرده‌ایم که سخنرانی‌ها در دو بعد روانشناسی و سبک زندگی اسلامی و اعتقادی ارائه می‌شود تا والدین بتوانند تعامل بهتری با نوجوانان‌شان داشته باشند و بتوانند آداب و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله را به فرزندانشان انتقال بدهند.

مسئول مؤسسه گام نو جوانان الوند با بیان اینکه در پایان مراسم از مربیانی که در دوره شکوفایی نوجوانان شرکت داشتند تقدیر شد افزود: دوره خودکفایی نوجوانان دوره‌ای است که نوجوانان هفته یک‌بار در کلاس‌ها و اردوهای تربیتی شرکت می‌کنند و تحت تعلیم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: نوجوانان احساس هویت می‌کنند و به صورت شاد و جذاب مفاهیم اعتقادی و تربیتی مدنظر خانواده‌ها توسط مربیان مجموعه ما به این نوجوانان منتقل می‌شود و در واقع یک تقدیری هم از این افراد و مربیان در پایان صورت می‌گیرد.

شایسته فرد افزود: کلیت کار وابسته به مؤسسه گام نو است که طرح خودشکوفایی و استعدادیابی دختران و پسران نوجوان رو برعهده دارد.

این مشاور و کارشناس حوزه خانواده با بیان اینکه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی به برگزاری دوره تربیت معلم و روانشناسی سبک زندگی اسلامی پرداختیم، گفت: یک سال هم از اجرای این دوره می‌گذرد و این جلسه صحبت صمیمی با والدین و تقدیر از مربیان دوره است.