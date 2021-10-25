۸۳۹ بیمار کرونایی در مراکز درمانی کردستان بستری هستند

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ٣۵۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: هم اکنون ۸۳۹ نفر در مراکز درمانی استان بستری هستند و این تعداد بستری شدگان به دلیل کم توجهی شهروندان نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی طی چند هفته اخیر تغییر محسوسی نکرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در حال حاضر از ۱۰ شهرستان در کردستان شاهد قرار گرفتن شهرستان‌های سقز و بانه در وضعیت قرمز هستیم و مابقی شهرستان‌ها غیر از سروآباد در وضعیت نارنجی هستند.

رضاعی اعلام کرد: هم اکنون ٨٧ بیمار مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بستری هستند.

وی از مرگ یک بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به هزار و ۷۸۷ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان اظهار کرد: همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنید در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.