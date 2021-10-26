شروع پروژه انرژی های تجدید پذیر در دانشگاه بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خامسان اظهارکرد: برای اجرای پروژه زیست بوم تولید انرژی‌های تجدیدپذ در دانشگاه بیرجند یک نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی ایجاد می شود که ۵۰ کیلوات آن نصب شده و تا پایان سال جاری ۵۰ کیلو وات دیگر نیز نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای فاز اول پروژه زیست بوم نیز سه میلیارد تومان نیاز است، بیان داشت: با اجرای این پروژه دانشگاه بیرجند ۲۰ درصد انرژی خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تولید خواهد کرد.

وی ادامه داد: پروژه راه‌اندازی آسباد هم با هدف تولید انرژی از نیروی باد با استفاده از دانش سنتی در این محل راه‌اندازی خواهد شد تا دانشجویان دانشگاه علاوه بر آشنایی با این دانش، بخشی از انرژی باد به برق تبدیل شود.

خامسان ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی پروژه‌های ورزشی زمین بازی‌های ساحلی و خاکی فوتبال، والیبال و کشتی ساحلی و تنیس خاکی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.

وی گفت: تبدیل زمین چمن طبیعی فوتبال به چمن مصنوعی هم به دلیل وجود مشکلات آبی با حدود هفت میلیارد تومان هزینه انجام خواهد شد.

به گفته وی احداث یک سالن اسکواش و دو زمین پدل اسکواش هم با اختصاص اعتبارات دانشگاه و وزارت علوم به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: برای اجرای پروژه های عمرانی در بخش ورزشی اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان اختصاص یافته است که بخشی از طریق بانک های عامل، اعتبارات وزارت، دانشگاه و بنیاد حامیان تأمین می شود.