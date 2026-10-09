به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز کازرون با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات گفت: تقوا تنها زاد و توشه‌ای است که پس از مرگ انسان را همراهی می‌کند و پناهگاهی برای نجات اوست.

وی با اشاره به نامه اخلاقی امیرالمؤمنین علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) گفت: والدین نباید از نصیحت فرزندان و راهنمایی آنان برای اصلاح رفتار کوتاهی کنند و فرزندان نیز باید به توصیه‌های پدر و مادر خود عمل کنند.

امام جمعه کازرون با بیان اینکه باورها و مسائل اعتقادی زیربنای شخصیت انسان را تشکیل می‌دهند، افزود: والدین نباید در زمینه تربیت اعتقادی فرزندان که مورد تأکید انبیا و اولیای الهی است، کوتاهی کنند.

مهبودی با تأکید بر ضرورت شناخت عظمت پروردگار بیان کرد: انسان باید متناسب با شناخت خود از قدرت خداوند رفتار کند؛ چراکه همه انسان‌ها در برابر قدرت پروردگار ناتوان هستند و شناخت خداوند مقدمه بندگی است.

وی ادامه داد: اگر انسان ضعف خود را در برابر پروردگار درک کند، هرگز مرتکب گناه و معصیت نمی‌شود و در برابر خداوند سرکشی نمی‌کند. همه اعمال انسان، کوچک و بزرگ، ثبت می‌شود و روزی باید در برابر آن‌ها پاسخگو باشیم.

خطیب جمعه کازرون، غفلت و درک نکردن جایگاه انسان در برابر پروردگار را از عوامل ارتکاب گناه دانست و تقوا را به مراقبت مستمر تشبیه کرد؛ همانند کسی که در سرزمینی پر از خار حرکت می‌کند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا خار به پایش فرو نرود.

ضرورت تلاش همگانی برای ترویج فرهنگ نماز

مهبودی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وسومین اجلاس نماز اظهار کرد: مردم ایران انقلاب و نظام اسلامی را تشکیل داده‌اند و دستیابی به تمدن نوین اسلامی بدون اقامه نماز امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، علاوه بر خواندن نماز، باید برای گسترش و برپایی آن در جامعه نیز تلاش کرد.

وی با اشاره به دو محور مورد تأکید در این پیام افزود: نهادینه شدن و فراگیر شدن نماز و تلاش عمومی برای اقامه شایسته آن، دو مسئولیت مهم در این زمینه است؛ چراکه ترک نماز می‌تواند انسان را گرفتار عذاب الهی کند.

امام جمعه کازرون نماز را کلام خداوند دانست و گفت: باید با اقامه نماز، خود و خانواده‌مان را از آتش جهنم دور نگه داریم و نماز را در اول وقت، با انگیزه و رعایت آداب آن به‌جا آوریم. همچنین لازم است فرزندان خود را با مهربانی به نماز دعوت کنیم.

مهبودی نقش معلمان را در ترویج فرهنگ نماز مهم ارزیابی کرد و افزود: معلمان با اقامه نماز می‌توانند الگوی دانش‌آموزان باشند و آنان را به این فریضه الهی تشویق کنند. مدیران مدارس نیز باید زمینه حضور دانش‌آموزان در نماز جماعت مساجد را فراهم کنند.

وی با تأکید بر مسئولیت فعالان فرهنگی در ارتباط با نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: همه افرادی که با این گروه‌های سنی ارتباط دارند، باید در برنامه‌ریزی و هدایت جریان فرهنگی برای احیای نماز و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

اقتدار کشور عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است

خطیب جمعه کازرون با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: این کشورها و متحدان منطقه‌ای آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی برای حمله به ایران برنامه‌ریزی می‌کنند و اگر تاکنون حمله‌ای انجام نداده‌اند، این موضوع به قدرت کشور بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر ایمان به نصرت الهی در برابر دشمنان اظهار کرد: در ۴۷ سال گذشته، هرگاه فشار دشمنان افزایش یافته، شاهد رشد و پیشرفت بوده‌ایم و یقین داریم پیروزی نهایی از آن ملت مؤمن و مقتدر خواهد بود.

مهبودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دو کنسرت در کازرون طی یک ماه اخیر، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه درباره چگونگی برگزاری این برنامه‌ها شد.

وی خطاب به مسئولان و دادستان شهرستان گفت: مسئولان باید به مردم دیار یک‌هزار و ۳۰۰ شهید کازرون توضیح دهند که در انجام این امر چه کسانی مقصر بوده‌اند و بررسی و شناسایی مقصران بر عهده دادستان است.

امام جمعه کازرون با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد دوقطبی در جامعه تصریح کرد: مسئولان باید وظایف خود را به‌درستی تشخیص دهند و به آن عمل کنند؛ چراکه در برابر اقدامات و ترک فعل‌های خود باید پاسخگو باشند.