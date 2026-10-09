به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: رفع نارسایی‌ها و تسریع در تکمیل پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک، مطالبه به‌حق مردم است و مسئولان باید با جدیت آن را دنبال کنند.

وی افزود: تعیین تکلیف موانع موجود و تسریع در اجرای تعهدات، نقش مهمی در پاسخ‌گویی به مطالبات متقاضیان و تسریع در بهره‌برداری از واحدهای مسکونی دارد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: پیگیری مشکلات این طرح به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد و مسئولان مرتبط باید با همت و جدیت، روند تکمیل واحدها را شتاب بخشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی ایران ادامه داد: کشور با برخورداری از پیشینه سه‌هزارساله حضور در دریاها، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که بهره‌برداری از آن‌ها به برنامه‌ریزی جدی، تقویت توان داخلی و استفاده از مدیران شایسته نیاز دارد.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های صنایع کشتی‌سازی تاکید کرد: همان‌گونه که در عرصه نظامی از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار هستیم، در بخش‌های اجرایی، فنی و تولیدی نیز باید با مدیریت کارآمد، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های کشور را فراهم کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: امنیت و آرامش جامعه مرهون فداکاری نیروهای انتظامی است و ملت ایران با اتکا به آمادگی دفاعی خود در برابر هرگونه تهدید ایستادگی می‌کند.

وی بیان کرد: صیانت از امنیت کشور و حفظ آرامش عمومی نیازمند هوشیاری مستمر و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول است تا زمینه هرگونه سوءاستفاده دشمنان از بین برود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: نماز علاوه بر تقویت معنویت فردی، در ارتقای سلامت اخلاقی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد و مسئولان آموزشی و رسانه ملی باید برای نهادینه‌سازی این فرهنگ تلاش کنند.

وی تصریح کرد: گسترش فرهنگ اقامه نماز نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، فراهم‌کردن فضای مناسب در مراکز آموزشی و مشارکت فعال معلمان، استادان و روحانیت است تا ارزش‌های اخلاقی و معنوی در کنار آموزش علمی در جامعه تقویت شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و تقویت توان بازدارندگی کشور افزود: صیانت از استقلال و امنیت ملی مستلزم هوشیاری مستمر، تقویت توانمندی‌های دفاعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی است.