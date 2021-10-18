به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اتمام مسابقات جام جهانی فوتسال و پایان کار تیم ملی ایران در این رقابت‌ها با قبول شکست برابر قزاقستان، هنوز وضعیت کمیته فوتسال مشخص نیست.

مهرداد سراجی پیش از جام جهانی از ریاست کمیته فوتسال استعفا کرد ولی هنوز تکلیف این کمیته تعیین نشده است.

فدراسیون فوتبال که در هفته‌های گذشته درگیر بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات و کره جنوبی بود، اکنون زمان بیشتری برای اختصاص دادن به فوتسال دارد اما هنوز به صورت رسمی چیزی را اعلام نکرده است.

این در حالی است که همزمان بحث مذاکره با وحید شمسایی برای هدایت تیم ملی و شروط سنگین او برای فدراسیون هم مطرح شده است. از سوی دیگر، سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی که قراردادش را یک سال دیگر تمدید کرد، روز گذشته برای تماشای بازی گیتی پسند با کراپ الوند به اصفهان سفر کرد.

خبرنگار مهر برای اطلاع از آخرین وضعیت کمیته فوتسال و سرمربیگری در تیم ملی فوتسال با حسن کامرانی فر سرپرست دبیر کلی فدراسیون تماس گرفت.

کامرانی فر از پاسخ به سئوالات مطرح شده درباره احتمال حضور میرشاد ماجدی در کمیته فوتسال خودداری کرد و در واکنش به احتمال تغییر سرمربی تیم ملی و زمان تعیین تکلیف این تیم هم تاکید کرد که اگر اتفاقی رخ بدهد سایت فدراسیون فوتبال درباره آن اطلاع رسانی می‌کند.

کامرانی فر که ظاهراً در جلسه‌ای حضور داشت، حاضر به صحبت بیشتر در این مورد نشد.