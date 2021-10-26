اپل آیدی ارزان و معتبر از کجا بخرم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیدی تاپ ( idtop.ir) با چندین سال تجربه و سابقه فروش اپل آیدی برای دیواس های مختلف اپلی اکنون یکی از بزرگترین و معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی برای فروش آنلاین اپل آیدی محسوب می‌شود. بنابراین اگر قصد خرید اپل ایدی ارزان با بالاترین امنیت را دارید می‌توانید با خیالی آسوده به آیدی تاپ مراجعه کنید.

اپل آیدی چیست؟

اگر یک دستگاه اپلی دارید باید این نکته را بدانید که برای استفاده از خدمات اپلی مختلف مانند، استفاده از فیس تایم، دانلود برنامه از اپ استور، کمک از خدمات Find My برای پیدا کردن دستگاه گشمده تان، استفاده از آیکلود و … احتیاج به یک اپل آیدی دارید. اپل آیدی به نوعی همان حساب و آیدی شما در اکوسیستم کمپانی بزرگ اپل است.

آیدی تاپ ارزان‌ترین سایت خرید اپل آیدی در ایران

حالا که فهمیدیم اپل آیدی چیست، بهتر است بدانیم که کمپانی اپل به واسطه تحریم‌ها اجازه ساخت اپل آیدی را به کاربران ایرانی نمی‌دهد. البته جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، آیدی تاپ در کنار شماست تا با ارزان‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت و امنیت این امکان را برای شما فراهم آورد تا به راحتی تحریم‌ها را دور زده و خیالتان را از بابت وجود تحریم‌های سخت گیرانه با خریدی امن آسوده کند. به همین منظور می‌توانید با مراجعه به وبسایت آیدی تاپ انواع اپل آیدی را مشاهده و بر اساس بودجه و نیازتان آن را انتخاب و اقدام به خرید کنید.

قیمت اپل آیدی در سایت آیدی تاپ

به جرأت می‌توان گفت که آیدی تاپ یکی از ارزان‌ترین مراکز خرید اپل آیدی در ایران است، شما با مراجعه به سایت آیدی تاپ لیست‌های مختلفی مانند خرید اپل آیدی آماده، ساخت اپل آیدی با ایمیل شخصی، اپل آیدی برای همکار و … را مشاهده می‌کنید که بسته به نیازتان می‌توانید با کلیک بر روی هر کدام و حتی انتخاب تعداد آنها ثبت سفارش کنید، ضمناً در صورت بروز هرگونه مشکل جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد زیرا پشتیبانی ۲۴ ساعته آیدی تاپ در کنار شماست.

اگر زمان محدودی دارید و خیلی فوری احتیاج به یک اپل آیدی دارید، نگران نباشید اپل آیدی آماده (فوری) یکی از پرفروش‌ترین های آیدی تاپ با قیمت بسیار فوق العاده تنها ۱۹ هزارتومان مناسب شماست، اپل آیدی آماده و فوری تنها چند ثانیه پس از ثبت سفارش برای شما ارسال خواهد شد. البته اگر عجله ندارید و می‌توانید کمی صبور باشید آیدی تاپ می‌تواند با نام خودتان (ایمیل شخصی تان) نیز ثبت سفارش کند، تا اپل آیدیتان نیز با اسم خودتان بر روی گوشیتان نمایش داده شود، هزینه اپل آیدی با ایمیل شخصی نیز تنها ۳۰ هزار تومان است.

در آخر نیز آیدی تاپ از تمامی همکاران دعوت به عمل می‌آورد تا با ثبت سفارش اپل آیدی های ۱۰، ۱۵، ۲۵ و ۵۰ تایی از تخفیفات ویژه ما بهره مند شوند.

آیدی تاپ به شما عزیزان افتخار می‌کند و خوشحال است که طی چند سال اخیر توانسته با ارائه خدمات مناسب به شما مشتریان گرامی رضایت خاطر شما را جلب کرده و تجربه خوب و فوق العاده ای از خرید اینترنتی اپل آیدی را برایتان فراهم کند.

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