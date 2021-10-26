حل اختلاف گازی با ترکمنستان/ظرفیت های دریایی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعدازظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار گلستان اظهارکرد: ما امروز در اوج قدرت و عزت هستیم و حرف های خود را به دنیا شفاف اعلام می کنیم؛ ظلم احدی را برنمیتابیم و به کسی هم ظلم نمی کنیم.

وزیر کشور افزود: وحدت شیعه و سنی یک تکلیف است و یک اصل دارد و آن مساله فلسطین است.

وحیدی بیان کرد: گلستان تنوع اقلیمی، مذهبی، سرزمینی و مذهبی دارد و همه آنها در یک وحدتی خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: گلستان ظرفیت های اقتصادی، منابع طبیعی، مناظر زیبا و کم نظیر دارد و تنوع و کیفیت تولید محصولات کشاورزی را شاهد هستیم که در برخی از آن ها رتبه تک رقمی دارد.

وحیدی با بیان اینکه ۳۰ شهرک صنعتی ظرفیتی است که باید از آن استفاده کرد، ادامه داد: صبغه هفت هزار ساله و هزار اثر تاریخی ظرفیت بزرگی است که باید به درستی استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت دریایی استان، گفت: این امر سبب رشد صنعت آبزی پروری شده و باید از آن استفاده کرد.

وزیر کشور اعلام کرد: مرز امنی را با ترکمنستان داشتیم و افق های فرهنگی نزدیکی داریم و باید تعاملات و ارتباطات خود را با این کشور افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: کدورت کوچکی با ترکمنستان در زمینه گاز داشتیم که در دولت جدید برطرف شد.

وحیدی افزود: قومیت های مختلف استان با صمیمیت و همسو با هم زندگی کرده و باید این الگو و نگاه فرهنگی عمیق را به همه معرفی کنیم.

وی اظهارکرد: استان با این همه ظرفیت و منابع طبیعی بسیار ارزشمند است و باید هم آن را پاسداشت و از آن برای توسعه استان و خدمت به مردم استفاده کرد.

وزیر کشور اعلام کرد: تقدیرها از دکتر حق شناس نشان می دهد ایشان کار خود را به خوبی انجام داده و بقیه راه را باید استاندار جدید با کمک همگان طی کند.

وحیدی بیان کرد: استاندار نماینده دولت است و همه باید به وی کمک کرده تا توسعه رقم بخورد.

وی افزود: گلستان در زمینه دام و طیور ظرفیت های زیادی دارد و به جای واردات نهاده ها زمینه تولید آن را در داخل کشور با کمک شرکت های دانش بنیان فراهم کرد.

وحیدی بیان کرد: مشکل خلیج گرگان باید حل شود و جزو موضوعات اولویت دار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت های آبزی پروری افزایش یابد، گفت: کار اصلی دست مردم است و دولت نقش هدایت و نظارت را بر عهده دارد.

وزیر کشور اعلام کرد: باید با جذب سرمایه گذاران زمینه رشد استان را در همه زمینه ها از جمله گردشکری فراهم کرد.

وحیدی به لایروبی رودخانه و خلیج گرگان و حفظ خاک اشاره کرد و گفت: رانش و لغزش از جمله دغدغه های جدید است که باید همه در حفظ منابع طبیعی کوشا باشیم.