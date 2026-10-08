فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه: ۳ شکارچی متوقف شدند

آزاد شیخ‌ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه متخلف شکار و صید پس از شکار یک سر تشی در یکی از استان‌های همجوار، تحت رصد و پیگیری یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه قرار گرفتند.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت با انجام رصد اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم، مسیر تردد این افراد را تحت نظر قرار دادند و موفق شدند امروز ۱۵ مهرماه آنان را در محدوده پلیس‌راه شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پس از توقیف متخلفان، اقدامات قانونی لازم انجام و پرونده مربوط به تخلف صورت‌گرفته برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

شیخ‌ویسی تصریح کرد: برخورد با شکار غیرمجاز از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست استان است و مأموران با رصد مستمر مناطق و محورهای مواصلاتی، فعالیت متخلفان شکار و صید را پیگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در چارچوب قانون با افرادی که اقدام به شکار غیرمجاز کنند برخورد خواهد کرد و روند نظارت و پایش برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی ادامه دارد.

شایان ذکر است تشی از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور محسوب می‌شود و شکار غیرمجاز آن، علاوه بر وارد کردن آسیب به تنوع زیستی، تخلفی است که مطابق قانون قابلیت پیگیری قضایی دارد.