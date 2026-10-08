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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه: ۳ شکارچی متوقف شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه: ۳ شکارچی متوقف شدند

کرمانشاه - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از توقیف سه شکارچی غیرمجاز پس از شکار یک سر تشی در یکی از استان‌های همجوار خبر داد.

آزاد شیخ‌ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه متخلف شکار و صید پس از شکار یک سر تشی در یکی از استان‌های همجوار، تحت رصد و پیگیری یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه قرار گرفتند.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت با انجام رصد اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم، مسیر تردد این افراد را تحت نظر قرار دادند و موفق شدند امروز ۱۵ مهرماه آنان را در محدوده پلیس‌راه شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: پس از توقیف متخلفان، اقدامات قانونی لازم انجام و پرونده مربوط به تخلف صورت‌گرفته برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

شیخ‌ویسی تصریح کرد: برخورد با شکار غیرمجاز از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست استان است و مأموران با رصد مستمر مناطق و محورهای مواصلاتی، فعالیت متخلفان شکار و صید را پیگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در چارچوب قانون با افرادی که اقدام به شکار غیرمجاز کنند برخورد خواهد کرد و روند نظارت و پایش برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی ادامه دارد.

شایان ذکر است تشی از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور محسوب می‌شود و شکار غیرمجاز آن، علاوه بر وارد کردن آسیب به تنوع زیستی، تخلفی است که مطابق قانون قابلیت پیگیری قضایی دارد.

کد مطلب 6971551

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