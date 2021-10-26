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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۹

در محل وزارت امور خارجه صورت گرفت؛

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ترکمنستان

استقبال امیرعبداللهیان از وزیر خارجه ترکمنستان

وزیر امور خارجه ترکمنستان صبح امروز با وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «رشید مردوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان که به تهران سفر کرده است، صبح امروز (سه‌شنبه) مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان قرار گرفت و با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

مردوف برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تهران سفر کرده است.

پس از استقبال امیرعبداللهیان از مردوف، نشست مشترک وزرای خارجه دو کشور در محل ساختان شماره وزارت امور خارجه برگزار شد. دو طرف در این نشست در خصوص مسائل دو جانبه و همچنین تحولات افغانستان گفتگو کردند.

گفتنی است نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا (چهارشنبه) با سخنرانی حجت‌الاسلام رئیسی افتتاح خواهد شد.

نکته قابل توجه در این برنامه، تغییر پروتکل‌های استقبال در محوطه باز وزارت امور خارجه است.

براساس این گزارش، وزرای امور خارجه پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز امروز به تهران سفر خواهند کرد. وزیران خارجه چین و روسیه نیز قرار است به‌صورت مجازی در نشست فردا شرکت کنند.

کد مطلب 5336196

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