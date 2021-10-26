به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز در نشست خبری با اشاره به نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان که قرار است فردا در تهران برگزار شود، گفت: اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا (چهارشنبه) با حضور وزرای خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این اجلاس به صورت حضوری و با شرکت وزرای امور خارجه پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که به تدریج وارد تهران خواهند شد و شده‌اند، برگزار خواهد شد. وزرای امور خارجه روسیه و چین نیز به صورت آنلاین در این نشست حضور خواهند داشت. علاوه بر این، مقامات و نمایندگان ویژه این دو کشور به صورت حضوری در این اجلاس شرکت می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فردا اجلاس در محل وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد و رئیس‌جمهور این جلسه را افتتاح خواهد کرد. بلافاصله تمامی سفرا و رؤسای نمایندگان خارجی مستقر در تهران نیز دعوت خواهند شد که در جمع آنها صحبت‌های وزرا را خواهیم داشت، سپس وارد مباحث محتوایی نشست خواهیم شد.

خطیب‌زاده اظهار داشت: انتظار ما این است که جلسه تا چند ساعتی به صورت محتوایی ادامه پیدا کند و بعد از آن تلاش می‌کنیم در خصوص انتشار بیانیه مشترک به جمع‌بندی نهایی دست یابیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته چه در دوران مقاومت و جهاد افغانستان و چه در دوران اشغال در کنار مردم افغانستان بود و تمام تلاش خود را کرد تا بتواند به عنوان همسایه همراه در کنار مردم افغانستان باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران میزبان چند میلیون نفر از اتباع افغانستان است؛ میهمانان عزیزی که در شهرهای اطراف در کنار ما زندگی کرده و درس می‌خوانند.

خطیب‌زاده اظهار داشت: تحولات اخیر افغانستان موج جدیدی از پناهجویان، بی‌جا شدگان و آوارگان را ایجاد کرده که در میان همه مشکلات و مضیقه‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های فراسرزمینی و ظالمانه ایالات متحده تحمل می‌کند، سختی‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: طبیعی است که همه سازمان‌های بین‌المللی که مسئولیت مستقیم برای مدیریت آوارگان دارند، موظف هستند به مسئولیت خود عمل کنند و برای کشورهای میزبان مثل جمهوری اسلامی که بزرگترین جمعیت آوارگان افغان را در میان خود جای داده، مساعدت‌های لازم را که تا امروز انجام نداده یا به صورت بسیار محدودی انجام داده‌اند، افزایش دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه امروز در افغانستان می‌بینیم، همراه با نگرانی‌ها و ملاحظات و در عین حال همراه با امیدواری‌هایی است. امیدواریم با همکاری کشورهای مسئول بدون دخالت خارجی، شاهد سازوکار فراگیر در داخل افغانستان باشیم.

خطیب‌زاده تأکید کرد: قطعاً تشکیل چنین سازوکار سیاسی که اراده مردم افغانستان را محقق کرده و بتواند دولت فراگیری را در افغانستان تشکیل دهد، نه تنها حمایت مردمی را در اختیار خواهد داشت بلکه حمایت جامعه بین‌الملل و کشورهای همسایه را نیز جلب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برای ما مردم افغانستان و صیانت از حقوق آنها، اولویت اول است. امروز افغانستان شاهد نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی است. مردم افغانستان تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند. در این شرایط تلاش کردیم تا شرایط اقتصادی مردم افغانستان را تسهیل کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روابط تجاری و اقتصادی ایران با افغانستان را کاهش نداده و قطع نکردیم، تأمین سوخت و مایحتاج اولیه افغانستان را ادامه داده‌ایم، به هیئت حاکمه فعلی افغانستان نیز گفته‌ایم که تلاش خود را به عنوان هیئت حاکمه مسئول داشته باشند تا شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی لازم را فراهم آورند.

خطیب‌زاده تصریح کرد: متأسفانه نگرانی جدی در مورد رشد تروریسم و خشونت و افراطی‌گری در افغانستان وجود دارد.

وی ادامه داد: در اجلاس فردا نگاه‌ها به تحقق اراده مردم افغانستان معطوف خواهد بود و مردم افغانستان از کشورهایی مثل جمهوری اسلامی انتظار دارند که در راستای تحقق اراده آنها کمک کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما امروز میزبان چهار میلیون نفر از اتباع افغانستانی هستیم که بسیاری از آنها از نخبگان هستند که با ما صحبت و نظراتشان را بیان می‌کنند.

خطیب‌زاده گفت: تصور من این است که هیئت حاکمه افغانستان باید گوش شنوایی برای اراده و خواست مردم افغانستان داشته باشد؛ در چنین شرایطی قطعاً می‌تواند به عنوان یک هیئت حاکمه مسئول خود را نشان دهد تا برای ایجاد یک دولت پایدار و فراگیر متشکل از همه اقوام و قومیت‌ها زمینه‌سازی کند.