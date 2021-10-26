باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از روز شنبه ۲۴ مهرماه، درهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر روی عموم باز شده و علاقمندان می‌توانند جهت بازدید از آن به‌صورت گروهی و فردی ضمن تهیه بلیط، از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کنند.

علاوه بر اینکه در محیط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از آثار مربوط به جنگ و مواردی نظیر دریاچه هورالعظیم و آب‌نما استفاده شده که بازدید از آنها برای عموم رایگان است، این موزه شامل موزه‌های متعددی می‌شود که حتی در دوران اوج شیوع کرونا و محدودیت رفت‌وآمدها، تعدادی از آنها، از جمله موزه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی افتتاح شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران پس از انتشار این ‌خبر، با تاکید بر لزوم بازدید جوانان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تأثیر آن بر نسل امروز گفت: ارائه موفقیت‌ها، آثار هنری، علمی، نظامی، پیشرفت‌های دفاع مقدس برای هر کشوری از ابزارهای حفظ تاریخ محسوب می‌شود.

وی حفظ آثار دفاع مقدس را یکی از لزومات حفظ تاریخ دانست و افزود: در حقیقت ارائه موفقیت‌ها به نوعی شناسنامه و عزت و آبرو برای کشور محسوب می‌شود، که باید حفظ شود. در حقیقت بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دلیل ظرفیتی که این مکان دارد، رموز پیروزی، مقاومت، صبر، ایثار و فداکاری را در میان جوانان یادآوری و بیدار نگه می‌دارد.

امام جمعه موقت تهران گفت: تقویت روحیه ایثار و مقاومت از جمله آثار بازدید جوانان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. به عبارت دیگر بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سهم به سزایی در مقاومت و خودباوری جوانان در برابر بیگانگان دارد و آنها را توانمند بار می‌آورد. بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رمز مقاومت را در جوانان بیدار نگه می‌دارد

صدیقی در پایان گفت: بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌دلیل ظرفیتی که این مکان دارد، رموز پیروزی، مقاومت، صبر، ایثار و فداکاری را در میان جوانان یادآوری و بیدار نگه می‌دارد. به همین منظور مراجعه‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://iranrhdm.ir و انتخاب گزینه خرید بلیط نسبت به تهیه آن اقدام کنند. سقف تعیین شده برای بازدید گروهی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ۲۰ نفر است.

با وجود بسته بودن موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اوج شیوع کرونا، افزون بر اینکه علاقمندان خواستار بازدید از تالارهای هفت‌گانه بودند، با توجه به افتتاح موزه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، درخواست‌ها مبنی بر دیدار از این موزه نیز افزایش پیدا کرده، انتظار می‌رود با توجه رفع محدودیت‌ها مبنی بر بازدید از آن، این موزه بیش از سایر موزه‌ها مورد توجه علاقمندان قرار بگیرد.