ضرورت هوشمند سازی نظام آماری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی، در پیامی به مناسبت روز آمار، نوشت: از الزامات تحقق اهداف کلان در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دستیابی به آمار و اطلاعات علمی و دقیق از وضعیت موجود است که این موضوع برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامهها امری ضروری است. در عصر کنونی "گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا و هوشمندسازی آن" تنها گزینه مؤثر، جهت ارتقا کمی و کیفی و انتشار دادهها و اطلاعات آماری است.
در ادامه این پیام آمده است: دادهها و اطلاعات آماری صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنان که اشاره به یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور با بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیشگیری در اصول دوازده گانه حاکم بر" نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی" ابلاغ شده توسط رئیس جمهور نیز، مؤید این امر مهم است.
لازم است دادههای تولید شده آماری صحیح، علمی و قابل اعتماد بوده تا مبنای تصمیم گیری های داده محور جهت تدوین راهبردهای لازم در برنامه ریزی های آتی باشد و با تولید دادههای معتبر، بستر مناسب برای تولید آمارهای رسمی کشور هموار گردد.
این پیام میافزاید: آمارهای رسمی تولید شده توسط مراجع ذی صلاح در خصوص وضعیت اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و زیست محیطی، جزئی ضروری از سیستم اطلاعاتی یک جامعه را فراهم میسازد به گونهای که هم دولت، هم بخش خصوصی و هم عموم افراد جامعه از آن بهره مند میشوند. آن دسته از آمارهای رسمی که دارای اثرات مثبت است توسط مؤسسات آمارهای رسمی تهیه شده و بدون تبعیض در اختیار علاقمندان قرار میگیرد تا با این روش حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود. تولید آمارها نتیجه فعالیتهای مختلفی از جمله: وضع قوانین و مقررات، تهیه تعریفها و استانداردها، تعیین نیازها و اولویتها، به کارگیری روشهای علمی، طراحی ابعاد اجرایی، استخراج و پردازش و تحلیل دادهها است.
سخن آخر اینکه نظام آمار ملی به عنوان جزئی از نظام اطلاعات ملی با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و به کارگیری سامانهها و فن آوری های نوین، میتواند با تبیین وضع موجود و همچنین شناسایی روند تغییرات، اطلاعات و آمار صحیح و به هنگام را بر اساس نیازمندیهای موجود، تولید و در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.
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