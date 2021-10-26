۱۲۰۰ قطعه مشاعی محله اتابک تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا در تذکر پیش از دستور خود با بیان این‌که تذکر من در خصوص وضعیت محله اتابک است، گفت: در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ پروژه «خانه به جای خانه» در محله اتابک در منطقه ۱۵ اجرایی شد و براساس این طرح ساکنان محله برای ماندن در همان محله تشویق می‌شدند به گونه‌ای که در این پروژه که ۲۰ بلوک شهری را در بر می‌گرفت ساکنان به جای دریافت وجه نقد برای تملک املاک‌شان توسط شهرداری، خانه‌ای جدید به جای خانه فرسوده دریافت می‌کردند.

وی اضافه کرد: این خانه جدید دقیقاً در اراضی رو به روی همان خیابان محل طرح یعنی اتابک بود که قرار بود در طول یکسال این اهالی در این خانه‌ها موقتاً ساکن شوند و بعد که خانه‌هایشان نوسازی شد، به خانه‌هایشان بروند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر با اشاره به بروز چالش‌های حقوقی در صدور سند برای املاک جدید اظهار کرد: محدودیت‌های جدی برای نقل و انتقال املاک در داخل محدوده ایجاد شد به گونه‌ای که بیش از یک دهه است که اهالی به خانه‌هایشان رفته‌اند؛ اما سندی صادر نشده است و امروز تعیین تکلیف ۱۲۰۰ قطعه مشاعی یکی از اصلی‌ترین مطالبه سکنه است.

احسان با بیان این‌که از سویی دیگر املاک دیگری توسط شهرداری تهران تملک شد، افزود: در حال حاضر حدود ۱۲۰ ملک یا رها شدند و یا به صورت بلا استفاده در محله مانده‌اند که زمینه‌ساز بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی شدند و به دلیل فقدان کلانتری در سطح محله ناهنجاری‌های جدی ایجاد شده، به گونه‌ای که حتی در طول روز افراد آزادانه نسبت به خرید و فروش و مصرف مواد مخدر اقدام می‌کنند.

وی با بیان این‌که مجموعه این عوامل موجب رکود شدید ارزش اقتصادی املاک شده به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران رغبتی نمی‌کنند که در بافت فرسوده این محله سرمایه گذاری کنند، گفت: از سوی دیگر شاهد بروز حس عدم تعلق و بحران بی‌اعتمادی اجتماعی در این محله هستیم که از شهردار تهران تقاضا دارم مشکل این محله که در مجاورت امامزاده سید ملک‌خاتون قرار دارد را نیز حل کنند.