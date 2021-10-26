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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۱

تکلیف دروازه‌بان استقلال را MRI مشص می‎‌کند

تکلیف دروازه‌بان استقلال را MRI مشص می‎‌کند

وضعیت دقیق دروازه بان استقلال و میزان آسیب دیدگی او پس از جواب MRI مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی سنگربان آبی پوشان شب گذشته و در دولین دقیقه دیدار مقابل ذوب آهن دچار مصدومیت شد تا خیلی زود جای خود را در تعویضی اجباری به رشید مظاهری بدهد.

میزان و شدت مصدومیت حسینی را MRI مشخص می‌کند تا نحوه و طول درمان این بازیکن مشخص شود. اما شرایط او مشخص می‌کند که در مورد حضور او در ترکیب آبی پوشان مقابل تراکتور ابهام وجود دارد.

آبی پوشان از ساعت ۱۸ روز شنبه ۸ آبان در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتور می‌روند و در صورتی که حسینی شرایط حضور در این بازی را نداشته باشد، همچنان وظیفه حراست از دروازه این تیم به رشید مظاهری سپرده خواهد شد.

کد مطلب 5336284

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