آغاز ثبت نام سفر به عتبات از امروز/ لغو روادید سفر هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا رشیدیان درباره جزئیات از سرگیری سفر به عتبات عالیات اظهار داشت: از ظهر دوشنبه، روادید بین عراق و ایران برداشته شده است که البته این لغو روادید صرفاً برای سفرهای هوایی به عتبات پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، زائران می‌توانند بدون روادید به عراق سفر کنند و به این ترتیب سفر به عتبات پس از بیش از ۲۰ ماه مجدد برقرار شد که البته این سفرها با تغییراتی نسبت به گذشته از سر گرفته می‌شود؛ به طوری که جلسه توجیهی نرم افزار ثبت نام و اعزام زائران به عتبات، دیروز با استان‌ها برگزار شد.

وی گفت: همچنین تیم اجرایی سازمان حج و زیارت به منظور آماده‌سازی اسکان، تغذیه و تدارکات و همچنین حمل و نقل به عراق اعزام شده است تا برای پذیرایی از زائران آمادگی‌های لازم را کسب کنند. علاوه بر این، با توجه به اینکه بیش از دوهزار و ۵۰۰ دفتر زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت فعالیت دارند، این دفاتر از امروز نسبت به معرفی چگونگی ارائه خدمات، ثبت نام و سازماندهی و اعزام زائران در قالب برنامه جدید و نرم افزار طراحی شده اقدام خواهند کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آمادگی دفاتر زیارتی برای ثبت‌نام متقاضیان سفر عتبات، گفت: به صورت رسمی ثبت‌نام از متقاضیان سفر به عتبات در دفاتر زیارتی آغاز می‌شود و زائران بر اساس زمان و مدت حضور و همچنین ارائه خدماتی که می‌خواهند، سفر خود را مدیریت می‌کنند. البته با توجه به اینکه نرم‌افزار اعزام زائران به عتبات ویترینی از امکانات و خدمات ما در عراق است، افراد می‌توانند از هتل چند ستاره تا حسینیه استاندارد در زمینه اسکان، اتوبوس یا سواری برای حمل و نقل و حتی تعداد وعده‌های غذایی خود را انتخاب و به این ترتیب بسته زیارتی برگزیده و بر اساس آن امکانات و تجهیزات نیز هزینه را پرداخت کنند.

رشیدیان افزود: نکته قابل توجه در این اعزام‌ها این است که زائری که می‌خواهد به عتبات سفر کند، اختیار دارد تا از نظر زمانی و حتی کیفیت خدماتی که مورد نظر دارد، انتخاب کند. همچنین دفاتر حج و زیارت نیز موظف هستند تا بر اساس تقاضای زوار، بسته‌های زیارتی را فراهم و در اختیار آن‌ها قرار دهند.

وی با بیان اینکه هزینه سفر عادی یک هفته‌ای به عتبات ۹ و نیم میلیون تومان است، گفت: تا زمانی که اولین گروه اعزام نشود، امکان اعلام قیمت نهایی نیست. البته ما برای اعزام زائران که قرار بود در ایام عرفه برقرار شود، برای سفر یک هفته‌ای به عتبات یعنی سه شب در کربلا، سه شب در نجف و یک شب در کاظمین، هزینه سفر به عتبات را حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بودیم.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: باید به این نکته هم اشاره کنیم که اصلی‌ترین هزینه سفر به عتبات در اعزام‌های جدید، هزینه بلیت پرواز عراق است؛ به طوری که قبل از ماه محرم یعنی برای سفر عتبات در ایام عرفه، که قرار بود برقرار شود، برای اعزام‌ها حدود قیمتی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که حدود هفت میلیون آن قیمت بلیت هواپیما بود.

رشیدیان گفت: بدون در نظر گرفتن هزینه بلیت، هزینه خدمات به صورت عادی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌شود. البته همچنان تأکید می‌کنم که برای اعلام هزینه نهایی باید منتظر اعزام باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر فقط سفر هوایی به عتبات برقرار می‌شود، اما پیگیر هستیم و از دولت عراق انتظار داریم با توجه به لغو روادید برای سفرهای هوایی به عراق، زمینه را فراهم کند تا اعزام‌های زمینی به عتبات نیز از سر گرفته شود تا خیل عظیم عاشقان حسینی بتوانند به این سفر معنوی مشرف شوند.

رشیدیان افزود: با این وجود، در زمان کنونی مرزهای زمینی بسته است و امکان اعزام به صورت زمینی وجود ندارد. این امر در حالی است که تجربه نشان داده است بسیاری از افراد تمایل دارند به صورت زمینی به عراق سفر کنند. به همین دلیل در تلاش هستیم با پیگیری از دولت زمینه برقراری سفر زمینی به عراق را فراهم سازیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه عراق و ستاد کرونا هنوز محدودیتی برای اعزام عتبات اعلام نکرده‌اند، گفت: یکی از موضوعاتی که ممکن است ذهن بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات را درگیر کند، تزریق واکسن کرونااست.

رشیدیان افزود: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برای سفر به عتبات باقی است. درباره تزریق دو دز واکسن کرونا، نظر جدیدی از سوی ستاد کرونا نداشتیم. با این وجود، مسؤولان ستاد کرونا توصیه کرده بودند که تزریق دو دوز را شرط سفر بگذارند، اما این امر به ما ابلاغ نشده است.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: البته با توجه به اینکه لغو ویزای عراق ساعاتی قبل اجرایی شده، هنوز ستاد کرونا دستورالعمل جدیدی نداده است. اما آنچه یک ماه قبل توصیه کرد این بود که باید همه برای سفرهای خارجی دو دوز واکسن کرونا بزنند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد مردم واکسن کرونا تزریق کرده و ۳۰ درصد دو دوز را زده‌اند، شرط واکسن دور از انتظار نیست. در هر صورت ما تابع دستورالعمل‌های ستاد کرونا هستیم. اما هنوز ابلاغیه جدید نداریم، چون روز گذشته موضوع لغو ویزا اجرایی شده است. بر همین اساس، برای سفرهای جدید باید منتظر نظر آن‌ها باشیم تا به صورت قطعی اعلام کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: خود عراق فعلاً محدودیتی نگذاشته است، اما برای اربعین سال جاری دفتر نخست وزیری عراق، داشتن کارت واکسیناسیون و تزریق دو دوز واکسن کرونا را شرط پذیرش اعلام کرده بود. در صورتی که محدودیت‌های گذشته برقرار نباشد، داشتن جوابیه منفی آزمایش PCR برای سفر به عتبات کافی است.

رشیدیان افزود: علاوه بر این، توصیه می‌کنیم که زائران و متقاضیان سفر به عتبات، با توجه به لغو روادید و ان‌شاالله آغاز اعزام‌ها فقط با دفاتر زیارتی مجاز که تحت نظارت سازمان حج و زیارت ثبت نام و اعزام خواهند داشت و فعالیت‌شان نیز کنترل شده و زیر نظر ماست، به عتبات اعزام شوند. همان طوری که می‌دانید اختیار و مسؤولیت اعزام‌های زیارتی به سازمان حج و زیارت سپرده شده است.

وی گفت: در سفر اخیری که به عراق داشتیم، سفیر کشورمان در عراق هم به بروز برخی از مشکلات ناشی از سفرهای خارج از چارچوب اعزام‌های سازماندهی شده سازمان حج و زیارت همچون رها کردن زائران در عراق و حتی زندانی شدن برخی زائرین اشاره کرد؛ بنابراین به زوار تأکید می‌کنیم که به صورت رسمی به عتبات سفر کنند تا دچار مشکلی در زمینه‌های مختلف نشوند.