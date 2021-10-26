نماینده استاندارمازندران در رویدادساری ۲۰۲۲ معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم احمد حسین زادگان آمده است:

«نظر به اهمیت رویداد ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو و نقش و ره آوردی که این رویداد مهم می‌تواند در روابط بین الملل خصوصاً توسعه منطقه‌ای، رونق اقتصادی و فرهنگی استان ایفا می‌کند، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان نماینده خود در دبیرخانه ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ منصوب می‌کنم.

پیگیری برای ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به این رویداد، بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی و توجه به فعالیت‌های خلاقانه با هماهنگی معاون امور اقتصادی استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ازجمله مهمترین الویت‌های کاری شما در این دبیرخانه خواهد بود.

امید است با اهتمام و تلاش وافر و مضاعف در تحقق اهداف عالیه این رویداد مهم موفق و موید باشید.»

عباس مهدوی سال‌ها فعالیت در عرصه صنعت گردشگری را در کارنامه دارد و از فعالان و کارشناسان این حوزه محسوب می‌شود.

مهرماه ۱۳۹۸ وزیران گردشگری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اکو در نشست خود به پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران برای انتخاب سالانه پایتخت گردشگری این کشورهای رأی مثبت دادند و در نخستین گام با پیگیری استاندار مازندران، ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو معرفی شد.