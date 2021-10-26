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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۰۷

معاون کمیته امداد اعلام کرد؛

جذب ۴۱۳ میلیارد تومان کمک مردمی در پویش شور عاطفه‌ها

جذب ۴۱۳ میلیارد تومان کمک مردمی در پویش شور عاطفه‌ها

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: مردم نیکوکار ایران اسلامی در پویش شور عاطفه‌ها ۴۱۳ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به خانواده های نیازمند کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با تقدیر از همراهی مردم و خیران در پویش شور عاطفه‌ها که با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد، افزود: شور عاطفه‌ها امسال از ۲۰ شهریورماه تا ۲۰ مهرماه با هدف کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد.

وی از جذب ۴۱۳ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای دانش‌آموزان محروم در این پویش خبر داد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: میزان کمک‌های نقدی مردم در شور عاطفه‌ها با رشد ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۳۶ میلیارد تومان رسید.

عسگریان خاطرنشان کرد: همچنین ۳۷۷ میلیارد تومان کمک غیر نقدی به صورت لوازم‌التحریر و دیگر اقلام ضروری دانش‌آموزان جذب شده که نسبت به سال گذشته رشد ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5336375

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