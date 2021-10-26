به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با تقدیر از همراهی مردم و خیران در پویش شور عاطفه‌ها که با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد، افزود: شور عاطفه‌ها امسال از ۲۰ شهریورماه تا ۲۰ مهرماه با هدف کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد.

وی از جذب ۴۱۳ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای دانش‌آموزان محروم در این پویش خبر داد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: میزان کمک‌های نقدی مردم در شور عاطفه‌ها با رشد ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۳۶ میلیارد تومان رسید.

عسگریان خاطرنشان کرد: همچنین ۳۷۷ میلیارد تومان کمک غیر نقدی به صورت لوازم‌التحریر و دیگر اقلام ضروری دانش‌آموزان جذب شده که نسبت به سال گذشته رشد ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.