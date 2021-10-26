رزمایش ارتش رژیم صهیونیستی به منظور شبیه سازی حمله به نوارغزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه، یک رزمایش را به منظور شبیه سازی اجرای عملیات نظامی علیه غزه آغاز کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: این رزمایش نظامی در منطقه «الغلاف» برگزار شد و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است که منطقه الغلاف شاهد حرکت خودروهای امنیتی و شنیده شدن صدای انفجار خواهد بود، همچنین موانعی در برخی از جاده هایی که بسته نشده اند قرار داده می شود.

در ادامه این بیانیه اعلام شد: این رزمایش براساس آموخته های رژیم صهیونیستی از آخرین حمله به نوارغزه انجام می شود و طی آن آمادگی نظامیان صهیونیست برای مقابله با سناریوهای جنگی گروه های فلسطینی در جنگ آینده آزموده می شود.

این رژیم برای عادی جلوه‌دادن این رزمایش و مشخص‌نشدن نگرانی آن از قدرت گروه‌های فلسطینی، مدعی شد این تمرین به عنوان بخشی از برنامه آموزشی سال ۲۰۲۱ از پیش برنامه‌ریزی شده بود.

این در حالی است که هفته پیش مقاومت فلسطین در راستای آزمایش دقت و بُرد موشک‌ها با هدف توسعه توان نظامی خود، در چند نوبت موشک‌هایی را به سمت دریا شلیک کرد.