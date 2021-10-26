کارهای نکرده زیادی در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس داریم

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی بیناباج امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حوزه هنری لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه «کرم الهی»، مدیرکل سابق حوزه هنری لرستان از مدیران با سابقه حوزه هنری است و همواره در استان‌های مختلف و مسئولیت‌ها، حضور مؤثر و ارزنده‌ای داشته است اظهار داشت: ایشان هر جا بوده تلاش داشته تا گفتمان ناب هنر انقلاب انقلاب اسلامی را جاری کند.

وی با بیان اینکه زحمات ایشان قابل تقدیر است، تولیدات خوبی داشته‌اند، کارهای خوب و ارزشمندی را بنا نهاده‌اند بیان داشت: مجموعه حوزه هنری استان لرستان از نظر تجهیزات و امکانات سخت افزاری، توانمند بوده و جز استان‌هایی است که امکانات خوب و مساعدی دارد و فرصت برای فعالیت، تولید و برگزاری رویدادها و برنامه‌های مختلف را دارد.

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری کشور افزود: همچنین امروز کسی سکاندار این مجموعه می‌شود که از مجموعه و خانواده حوزه هنری است و حوزه هنری را خوب می‌شناسد، همچنین ایشان عنصر مؤمن، انقلابی و حزب الهی است و وجه تعلق خاطر و مجاهدت در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از دیگر ویژگی‌های ایشان است.

مرادی بیناباج با تاکید بر اینکه این حوزه پیشانی فعالیت‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی است ادامه داد: اگر حوزه هنری را بخواهیم با یک نام نما بشناسیم، گستردگی و عمق فعالیت در حوزه ثبت، ضبط و انتشار خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، مبارزان انقلاب اسلامی و موقعیت‌ها و ماجراهای در طول انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: لرستان نیز یکی از این استان‌ها و خطه ها است که سرشار از سوژه‌ها، موضوعات و داستان‌هایی است که به خصوص در دوره دفاع مقدس شاهد آنها بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که به بخش اندکی از آنها پرداخت شده است.

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری کشور با بیان اینکه در این راستا توصیه ما به مدیرکل جدید حوزه هنری لرستان این بوده که این امر و مسئله را در پیشانی کار خود بگذارند و حوزه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را جدی بگیرند، خیلی کار نکرده در این حوزه به خصوص در لرستان داریم.

مرادی بیناباج با اشاره به ویژگی برجسته خاطرات و تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس در استان لرستان بیان داشت: در این راستا مجموعه بلدچی کار ارزشمندی است.

وی ادامه داد: امیدواریم جبهه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در لرستان با پرچم داری حوزه هنری روزهای خوب و درخشانی را پیش رو داشته باشد، قطعاً این امر نیز با یاری خداوند، همچنین همراهی هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر استان و در نهایت پشتیبانی مسئولیت استان مسیر خواهد بود و در این رابطه استاندار قول حمایت و همکاری را داشته‌اند.